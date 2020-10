Un almacén de libros para los más chiquitos: la apuesta de dos sanjuaninas que la rompe en Instagram

View this post on Instagram

ud835udc0eud835udc2bud835udc1eud835udc23ud835udc1aud835udc2c ud835udc1dud835udc1e ud835udc0cud835udc1aud835udc2bud835udc22ud835udc29ud835udc28ud835udc2cud835udc1au2063 ud83eudd8b u2063 Ante las burlas y comentarios despectivos, Mara se apoya en su mamu00e1 para ganar confianza y responder con mucha creatividad y humor a las cru00edticas.u2063 ud83dudc63Donde los demu00e1s ven zapatos viejos, Mara ve unos hermosos zapatos viajeros ud83dudc63 u2063 Una historia divertida de Luisa Aguilar, con ilustraciones de Andru00e9 Neves, que ud835ude2fud835ude30ud835ude34 ud835ude2aud835ude2fud835ude37ud835ude2aud835ude35ud835ude22 ud835ude22 ud835ude25ud835ude2aud835ude22ud835ude2dud835ude30ud835ude28ud835ude22ud835ude33 sobre el respeto, el amor propio, y la importancia de una mirada cu00f3mplice que sirva de puente hacia la visiu00f3n positiva de uno mismo. . . . . . . . #literaturainfantil #literatura #kalandraka #orejasdemariposa #niu00f1os #respeto #autoestima #librosilustrados #educacioninfantil #mariposa #crianzarespetuosa #pequeu00f1oslectores