Qué se preguntan las sanjuaninas sobre la cuota alimentaria: responde una especialista

Carla Tejada es abogada, especialista en familia y sucesiones. La definición de la cuota alimentaria, las visitas a los menores, qué pasa cuando el progenitor no ve al niño. Éstas son algunas de las dudas más comunes que plantean las sanjuaninas a la hora de llegar a un estudio jurídico en busca de soluciones. Un ping-pong que busca aclarar el panorama a madres y padres, pero que fundamentalmente se enfoca en los derechos del menor.

-¿Siempre es complicado llegar a un acuerdo por la cuota alimentaria?

-No siempre, eso ocurre cuando no se ve en aras del bien del menor. Se establece una especie de contienda entre las partes para ver quién gana más, quién saca más, es una lucha de dos titanes. La cuestión sería sencilla si los padres se pusieran de acuerdo. Un progenitor podría detallar las necesidades del niño y que la otra parte diga qué puede ofrecer, si esto pasara no habría necesidad de judicializar. Hay casos de acuerdos voluntarios. Pero es común que cuando recién se termina una relación sea más complejo llegar a un acuerdo, cuando las cosas están más frías mejora la posibilidad de alcanzar un arreglo. Si la relación es buena no es necesario judicializar el caso, se puede alcanzar un convenio y dejarlo todo zanjado en ese acto.

-¿Es usual que los padres no vean a sus hijos?

-No se puede decir en un 50% de los casos los padres no ven a los hijos. Depende de la relación padre-hijo. A partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial hay formas de obligar al progenitor que está incumpliendo a que tenga contacto con el menor, el derecho de comunicación adecuada (ya no es de visitas) es un derecho y un deber. Antes era una obligación moral, ahora está contemplado en el nuevo Código.

-Si el padre no paga la cuota alimentaria, no le permito ver al niño ¿Está bien?

-Cuando una de las partes asocia el no cumple monetariamente, por ende no ve al niño, estamos ante una asociación de hecho de la madre que relaciona “el no paga” con el “entonces no lo ve”. La comunicación adecuada es un derecho del niño y del padre. Si no paga la cuota alimentaria puede seguir viendo al niño, son dos cosas paralelas e independientes. Cuando la madre corta las visitas entre el padre y el niño, está violentando el derecho del niño y del padre; el principio de solidaridad y colaboración ya que impide que se establezca un vínculo con el padre y nutrirse con lo que le puede dar la familia paterna, por ende está violentando la identidad del menor. El padre podría denunciar si no le permiten ver el niño.

-Si el padre que no cumple trabaja en negro al igual que los abuelos del niño. ¿Hay posibilidades de que alguien se haga cargo de la cuota alimentaria?

-Son las cuotas más complicadas, no son imposibles pero son las más difíciles. En estos casos se busca al pariente más próximo en grado a los fines de poder satisfacer las necesidades del niño, que son urgentes e impostergables. En San Juan hubo un caso que se embargó a la tía para que se hiciera cargo de cubrir los gastos de manutención de los sobrinos.

-En base a qué se fija el monto de una cuota alimentaria

-Para fijar el monto de una cuota alimentaria se tienen en cuenta dos factores: la necesidad del menor y el caudal y la situación económica del alimentante (no sólo es el padre, si tiene el cuidado personal el padre recae sobre la madre).

-Si el niño tiene el apellido de la madre y el padre y el progenitor deja de verlo ¿Se puede sacar el apellido paterno?

-Se puede suprimir el apellido pero hay causales que están mencionadas en la ley específicamente, como por ejemplo que el padre sea un delincuente, que haya cometido un homicidio o haya atentado contra la vida del menor.