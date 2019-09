Dos fuertes sismos con epicentro en Chile se percibieron en San Juan

La tarde del jueves fue movidita en Chile y también en San Juan. Alrededor de las 13:36 y 17.31 se registraron dos sismos con epicentro en el país trasandino que se percibieron en la provincia.

Según los datos del INPRES, el primer movimiento tuvo una magnitud de 5.9 grados. El epicentro fue 404 km al SO de Neuquén; 642 km al NO de Rawson; 41 km al O de Villa La Angostura y tuvo una profundidad de 147 km. El segundo sismo tuvo epicentro a 27 km al NO de Coquimbo y fue de 5.6 grados.