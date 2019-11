Un portero chimbero se encadenó pidiendo que no lo separen de su hijo con discapacidad

Los padres y miembros de la comunidad educativa de la escuela República de Chile se llevaron una insólita sorpresa este martes cuando iniciaron la jornada, ya que el portero que trabaja en la institución hace un poco más de 30 años estaba encadenado en la puerta del edificio pidiendo que no lo trasladaran. Según expresó el hombre llamado Emilio Páez en Am 1020 la razón de tan polémico reclamo se debe a que tiene un hijo con discapacidad, que vive a un cuadra y media de distancia de la escuela y que es por eso que no quiere ser trasladado de su actual trabajo.

La cercanía de su trabajo con su hogar le permite auxiliar a su hijo de 30 años cuando tiene alguna complicación de salud, o para chequear que todo está en orden, ya que el joven tiene convulsiones de manera esporádica. El problema es que la institución donde pretenden trasladarlo se encuentra a unos 3 kilómetros de su vivienda. “Tengo un chico especial y desde aquí voy en un ratito y lo auxilio, porque le dan convulsiones y tiene retraso mental. Ahora estamos los dos solos en la casa porque tengo otro chico, pero vive con su novia” explicó Páez a la radio.

Una vez que los directivos del establecimiento tomaron contacto de la situación, le pidieron al portero que desistiera en su actitud para poder encontrar una solución al respecto. Pero la situación de este papá sanjuanino es desesperante ya que según aseguró el mismo su hijo con discapacidad estuvo internado 20 días con un tratamiento psicológico. Y que por tal motivo él es quien lo cuida, “porque hay gente que no quiere hacerlo” afirmó. En tanto que las razones de porque no quieren trasladarlo, Páez dijo que no conoce los motivos.