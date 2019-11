Cómo tramitar el DNI digital y cuál es el panorama en San Juan

Desde el 14 de noviembre se puede tramitar el DNI digital, una presentación que permite tener el documento en el celular y usarlo casi de igual modo que a la presentación tarjeta. El director del Registro Civil, Mario Parra, informó que ya hubo varias consultas de sanjuaninos en la dependencia para conocer más detalles de esta nueva opción, que se caracteriza por ser muy práctica. Si bien dicen que es gratuito, lo cierto es que hay que tramitar un DNI nuevo para tener la versión digital disponible.

El DNI digital no reemplaza 100% al tarjeta, ya que no se puede usar para votar ni para salir del país. Para todas las demás operaciones sí se puede utilizar perfectamente. Para que cuente con la seguridad necesaria, no se pueden hacer capturas de pantalla, no se puede enviar por WhatsApp, ni por mail. Tampoco se puede descargar en varios celulares a la vez.

-Para tener el DNI digital se necesita contar con un teléfono inteligente, una casilla de mail, una cuenta en Mi Argentina y la app descargada en el teléfono (acá podés acceder a la aplicación). Pero el trámite deberá ser presencial. Es decir, es necesario acercarse hasta cualquiera de los centros de documentación (Renaper, móviles de DNI, CGP, Registro Civil o consulados si vivís en el exterior) y al gestionar un nuevo documento, solicitando al mismo tiempo el DNI Digital sin costo adicional.

-¿En qué teléfonos funciona?

El móvil debe contar con sistema operativo Android a partir de la versión 5.0.21 y/o en iOS a partir de la versión 11.0.

-¿Qué debo hacer si extravío o me roban mi teléfono?

Se sugiere bloquear el equipo y la línea llamando al *910, para evitar que lo usen. También es conveniente contactarse con el WhatsApp mencionado con anterioridad (+5491164369986) para revocar la credencial o bien acercarse a cualquier Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, CGP o Registro Civil, consulado (en caso de estar en el exterior) para dar de baja el DNI en ese celular y tramitar un nuevo documento. También, desde la web de Mi Argentina se puede cerrar sesión de forma remota y desvincular el dispositivo.

-¿Qué debo hacer si cambio mi teléfono?

El DNI en tu celular se vincula de forma única con el teléfono. Por eso, si se va a cambiar el equipo, hay que contactarse por WhatsApp al centro de ayuda para revocar la credencial y también borrar la aplicación Mi Argentina en el móvil que se dejará de usar.

-¿Necesito conexión a Internet para mostrar mi DNI en tu celular?

No. Una vez descargado el DNI, la aplicación funciona fuera de línea y lo vas a poder utilizar para acreditar tu identidad aunque no tengas conexión a Internet.

-¿Para darlo de baja tengo que ir al lugar donde lo tramité?

No. Puede ser en cualquier Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, CGP, Registro Civil o consulados si residís en el exterior o escribir al WhatsApp de ayuda +5491164369986.