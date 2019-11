Revuelo por una mujer con cáncer encadenada

Un verdadero revuelo fue el que se vivió esta mañana en una casa de Capital, luego de que una mujer con cáncer se encadene en su propia casa en forma de protesta.

Se trata de Elisa Sánchez, quien en diálogo con Tiempo de San Juan aseguró que tiene una deuda con el abogado que le hizo la sucesión de su casa y éste se quiere embargarle la vivienda para cobrarse los honorarios.

En diálogo con Tiempo de San Juan, la mujer expresó que “Es mi único bien, es lo único que tenemos y ese abogado se quiere quedar con la casa de una mujer con cáncer y cuatro niños. El abogado que hizo la sucesión de la casa, Eduardo Villalobo, le hizo firmar a un hombre, que no existe, como que esta casa yo no la habitaba y la usaba para comercio. Con esa acta le hace levantar al juez el bien de familia que es inembargable. Mi abogado, Fiorentino Nicolás, hizo todas las presentaciones habidas y por haber. Se ha demostrado que esa acta es trucha, pero el juez siguió y mi abogado no lo ha podido para”.

Vecinos y familiares acompañaron el reclamo de la mujer.

La casa en cuestión, ubicada en calle Francisco de Miranda 1147 Oeste, Capital, es propiedad de Elisa y su hermano. Según dijo la mujer, Villalobo inició el juicio sucesorio y cuando llegó el momento de pagarle los honorarios, que en ese momento eran $60 mil, y ahora le quiere embargar la vivienda.

Según confirmó a Tiempo de San Juan el comisario Fernando Herrera, el desalojo de la mujer es inminente, dado que el juez Carlos Fernández Collado, del Quinto Juzgado Civil, dio la orden de desalojo.