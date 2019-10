Amazon en San Juan: el detrás del proyecto ¿perdido?

La visita de ejecutivos del gigante tecnológico Amazon encendió las ilusiones del sector tecnológico e informático sanjuanino. Es que desde hace un tiempo se sabe que la empresa de Jeff Bezos quiere instalar un data center de su Web Service en Argentina y el Gobierno de San Juan intentó tentar a la empresa para que el lugar elegido sea la provincia.

Pero la esperanza pareció llegar a su fin con un informe de Bloomberg, que luego fue publicado por la agencia Telam, donde aseguraba que la inversión de 800 millones de dólares se hará en Bahía Blanca, descartando otros posibles destinos que se habían barajado, entre ellos San Juan. Lo cierto es que hasta el momento no hay nada cerrado. Amazon no ha dado una versión oficial y los factores que pueden sacar a San Juan de la carrera son los que también desalentarían a Bahía Blanca, al menos en materia de conectividad.

Para entender las chances que puede o no tener la provincia primero hay que explicar qué es lo que quería instalar la empresa internacional. Los data center no tienen que ver con la cara más conocida de Amazon. La mayoría conoce a la empresa por su servicio de venta online, similar a lo que hacen páginas como Ebay o su versión argentina Mercado Libre. Pero este modelo de negocios no es el único que tiene la empresa creada por Bezos, también está Amazon Web Service, que es el sector que vende alojamiento de datos.

Lo que los usuarios conocen como "la nube" en realidad son servidores gigantescos donde se guarda información a la que se tiene acceso. AWS ofrece este servicio y su competidor directo es Google, pero aloja por ejemplo el contenido de Netflix y hasta de la CIA. Para mejorar su performance, Amazon quiere instalar uno de estos data center en Argentina y la posibilidad de darle un lugar a estos almacenes de información es lo que tiene a San Juan, Mendoza, Bahía Blanca y otras ciudades compitiendo.

Desde el sector técnico sanjuanino explicaron que las chances locales no eran las mejores. Las posibilidades de San Juan estaban relacionadas con su riqueza en recursos humanos, explicó el Secretario de Políticas Económicas Alejandro Moreno. Es que los últimos años la cantidad y calidad de profesionales de economía del conocimiento ha hecho que la provincia sea cada vez más visible para el sector. Eso habría sido el atractivo que trajo a los ejecutivos de Amazon en primer lugar. El punto débil está en que para la instalación de una estructura así hace falta una excelente conectividad y también estar cerca de los grandes centros urbanos donde está el grueso de tráfico de información. Este último requisito es el que hace que para muchos Bahía Blanca tampoco sea el "candidato natural" para la instalación de Amazon Web Service, a pesar de los rumores que apuntan fuerte a esta localidad.

¿Cuál es la ventaja que tiene la ciudad bonaerense que la hizo sobresalir? La aplicación de una ley reciente de zona franca para las economías del conocimiento. Según el informe Bloomberg, la clave habría sido la ley de Economías de Conocimiento que firmó el Congreso de la Nación a principios de año. La normativa plantea beneficios para las empresas del sector tec que se instalen en Argentina, ya que reciben exenciones tributarias a la exportación, reducción de ganancias del 35% al 15% y pagaría menos costos laborales. Estas condiciones las tienen San Juan, pero Bahía Blanca también suma que tiene una zona de libre comercio, donde Amazon podría no pagar impuestos sobre el consumo de energía.

San Juan no puede acceder a estos últimos beneficios porque la zona franca local ubicada en Jáchal (cada provincia del país tiene una por una ley de principios de los '90), nunca fue puesta en movimiento hasta el momento. Moreno confirmo que en San Juan se está trabajando en reflotar esta iniciativa, que en su origen tuvo problemas administrativos, pero todavía falta un tiempo para que esto esté en funcionamiento.

No todas son pálidas

A pesar de las malas noticias y dudas que quedaron tras la publicación de Bloomberg y Télam, los beneficios de Amazon en San Juan están lejos de terminar. Si bien el sueño del data center tiene pocas chances, la empresa durante su visita a la provincia confirmó una serie de beneficio para emprendedores locales del sector tecnológico.

Aunque no haya una instalación millonaria de AWS, los empresarios sanjuaninos ya cuentan con créditos de US$1.000 dentro de los servicios que ofrece la compañía. Esto significa que las starters locales podrán usar los beneficios de Amazon de forma gratuita hasta completar el monto. Por ejemplo, pueden acceder a almacenamiento gratuito en la web, algo que le quita un costo que debe pagar cualquier emprendimiento desde el principio.Por el momento la empresa puso a disposición de los sanjuaninos US$ 50.000, pero desde Gobierno no descartan que esto se pueda ampliar en un futuro cercano.