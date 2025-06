¿Y si sale bien? El miedo silencioso que nos impide empezar

Desde emprender un proyecto personal, iniciar un vínculo afectivo o animarse a una conversación pendiente, el miedo a lo nuevo aparece como una barrera invisible, silenciosa y muchas veces vergonzosa . “¿Por qué me paralizo justo cuando estoy por cambiar mi vida?” , es una de las preguntas más recurrentes en consultorios y espacios de coaching. La respuesta, como casi siempre, no es única ni sencilla.

La trampa del umbral

En psicología se lo llama “ansiedad anticipatoria”. Es ese estado en el que la mente se adelanta a lo que podría salir mal antes incluso de haber comenzado. En coaching se lo identifica como “bloqueo por sobreanálisis”: pensar tanto una posibilidad que se convierte en una amenaza.

En ambos casos, el resultado es el mismo: inmovilidad emocional. Queremos avanzar, pero nos saboteamos. Sentimos entusiasmo, pero también vértigo. Y así, muchas decisiones importantes quedan en pausa indefinida.

En consulta me gusta ser muy directo y siempre parto de que “el problema no es no saber qué queremos. El problema es el miedo a lo que implica conseguirlo, ya que por ejemplo una relación amorosa verdadera nos expone, nos deja al descubierto nuestras emociones y eso a veces da mucho miedo.

Un emprendimiento nos deja vulnerables. Apostar por una amistad implica confiar. En definitiva, todo lo nuevo conlleva un riesgo emocional y nos paraliza en muchísimas ocasiones ocasionándonos un bloqueó que nos paraliza

El miedo como defensa… y como cárcel

El miedo a emprender algo nuevo no es para muchas personas sinónimo de debilidad. Es un mecanismo de defensa natural. Nuestro cerebro está diseñado para priorizar la seguridad, no la expansión. Por eso, incluso cuando deseamos profundamente algo, una pareja estable, un proyecto propio, un cambio de trabajo, el sistema emocional activa sus alarmas internas.

Detrás de ese miedo suelen esconderse experiencias pasadas no resueltas: fracasos anteriores, duelos no elaborados, vínculos que terminaron mal. También están las creencias limitantes: “no soy suficiente”, “no lo voy a lograr”, “no merezco algo mejo r”. Ideas que se gestaron en la infancia y que aún hoy gobiernan muchas de nuestras decisiones sin que seamos plenamente conscientes.

Estas frases repetidas una y otra vez en nuestra cabeza, pueden contaminar nuestro sistema inmunológico y llevarnos a somatizar en nuestro cuerpo enfermedades a través del estrés, la angustia o la ansiedad.

Lo que no se empieza, también pesa

Hay quienes creen que evitar una decisión es una forma de ganar tiempo. Pero lo cierto es que lo que postergamos también nos transforma. No dar el primer paso hacia algo nuevo va calando de forma lenta pero profunda: la autoestima se resiente, la frustración crece, y la sensación de estancamiento se vuelve rutina.

El tiempo no siempre sana. A veces endurece y nos deja heridas profundas que son cada día más difíciles de sanar. Cada oportunidad ignorada deja una marca interna. Por eso, emprender no es solo una cuestión de valentía, económica o relacional. Es una cuestión de identidad y a veces de sanación.

¿Cómo romper el patrón?

La clave, desde nuestra experiencia no está en esperar a que desaparezca el miedo, sino en reconfigurar el vínculo que tenemos con él. Reconocerlo, observarlo y desafiarlo en acciones concretas.

Algunas estrategias posibles:

Nombrar lo que nos da miedo. A veces, solo al verbalizarlo deja de tener tanto poder.

Recordar los logros pasados. Ya lo hicimos antes. Ya atravesamos momentos difíciles.

Empezar en pequeño. No se trata de saltar al vacío, sino de dar pasos sostenidos.

Buscar compañía. Un acompañamiento profesional, una amistad de confianza, una red que nos sostenga en el inicio.

Aceptar la incomodidad. Lo nuevo nunca es cómodo. Pero el crecimiento tampoco.

El valor de dar el primer paso

La cultura actual premia los resultados, pero olvida elogiar el momento más valiente: el inicio. Emprender, amar, confiar, apostar por un proyecto o una relación no tiene garantías. Y sin embargo, es lo que nos permite vivir una vida con sentido.

No es cierto que “el que no arriesga no pierde”. El que no arriesga, se pierde de su propia vida.

Por eso da el primer paso aun con miedo y continúa con el siguiente y el otro y el otro…así hasta avanzar sin importar el resultado solo avanzar. Tal vez hoy no estés listo para todo. Pero estás más que listo para empezar.

Y a veces, eso es suficiente para iniciar tu propio proceso hacia tus nuevas metas.

Escrito por Carlos Fernández Coach y psicólogo.

