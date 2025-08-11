lunes 11 de agosto 2025

Vuelve el Concurso Literario Infantil de Cazacuentos: "El aburrimiento es un gran invento"

Del 11 de agosto al 14 de septiembre, niñas y niños de 7 a 12 años podrán participar con cuentos breves e ilustraciones. La temática de este año es: “El aburrimiento es un gran invento”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por sexto año consecutivo, Cazacuentos lanza una nueva edición de su ya clásico Concurso Literario Infantil, una propuesta abierta y gratuita que invita a niñas y niños de toda la Argentina a escribir un cuento o realizar una ilustración inspirados en un tema que cambia cada año. En esta oportunidad, el eje creativo es nada menos que “El aburrimiento es un gran invento”.

La convocatoria, que estará abierta del 11 de agosto al 14 de septiembre de 2025, busca promover la imaginación, la escritura y la reflexión en la infancia a través de una consigna que interpela desde lo cotidiano. ¿Quién no se aburrió alguna vez? Pero... ¿y si el aburrimiento fuera la chispa que enciende nuevas ideas?

Una propuesta para soñar, escribir y dibujar

El concurso está dirigido a niñas y niños en edad escolar de todo el país, quienes podrán participar dentro de tres categorías según su edad:

  • Ardillas: 7 y 8 años

  • Zorros: 9 y 10 años

  • Ciervos: 11 y 12 años

Cada participante podrá enviar un relato breve de hasta una carilla, de creación propia. Además, quienes lo deseen pueden sumar una imagen de técnica libre —ya sea un dibujo, collage o fotografía— y optar así a una mención especial al mejor dibujo.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del sitio web: www.cazacuentos.com.ar, y para consultas está habilitado el correo electrónico: [email protected].

Premios con arte e imaginación

Los tres cuentos ganadores serán ilustrados por destacados artistas pertenecientes a la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA): Istvansch, Poly Bernatene y Myrian Bahntje, quienes crearán afiches especialmente inspirados en los textos seleccionados. Además, se entregarán libros ilustrados, materiales creativos y sorpresas.

Un jurado de lujo y un criterio sensible

La lectura y evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado de reconocidos referentes del mundo literario infantil: Laura Wittner, Paula Bombara y Aníbal Jarkowski. Como en ediciones anteriores, los cuentos se evaluarán de forma anónima, y la preselección estará a cargo del equipo de Cazacuentos.

La organización del concurso está bajo la dirección de Silvia Badariotti, quien desde el inicio apuesta por generar un espacio que incentive el juego con la palabra, el desarrollo de una voz propia y el intercambio literario entre pares.

El poder de aburrirse y crear

La consigna de este año propone una mirada diferente sobre el aburrimiento, entendido no como algo negativo, sino como una pausa necesaria para que florezca la creatividad. Desde Cazacuentos explican: “En esos momentos en los que no sabemos qué hacer, es cuando la imaginación se pone en marcha. El que se aburre... sueña, inventa, descubre”.

Y así, el concurso no sólo busca talentos, sino también fomentar un vínculo lúdico y reflexivo con la palabra escrita. Una invitación a jugar a escribir, a contar lo que sienten, imaginan o sueñan.

Un espacio para todos

Desde la organización remarcan que todos pueden participar, sin importar su experiencia previa. Se aceptan correcciones ortográficas y sugerencias por parte de adultos, siempre respetando la voz del autor. La lectura y selección prioriza la originalidad, la conexión con el tema y la autenticidad del relato.

Algunas frases de jurados anteriores resumen el espíritu del concurso:

“Por la libertad para salir y entrar de lo real”

“Por la brillantez para convertir el conflicto en algo creativo”

“Por la frescura en la búsqueda de una voz propia”

