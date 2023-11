Virgen de Copacabana del Abra: el mito de los jugadores del '86, la maldición rota en el 2022 y la promesa que cuatro sanjuaninos cumplirán

Argentina salió campeón el 18 de diciembre de 2022 a las 14:55 horas.

Los cuatro sanjuaninos harán un recorrido de 22 kilómetros y llegarán a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Realizarán una proeza que a ellos les está costando un año de preparación física (se están preparando desde marzo de este año) y también mental.

Cumplir esta promesa no es fácil y Jorge Santi contó que han estudiado todos los terrenos para evitar mayores complicaciones. “Hicimos estudios de terreno y del tiempo, de lluvias y todo para que nada nos sorprenda. Llevamos la comida que debemos ingerir durante el ascenso. También contamos con los elementos por si hay problemas de apunamiento”.

Los sanjuaninos le llevarán como ofrenda la camiseta de Argentina a la Virgen de Copacabana del Abra.

Santi en comunicación con este diario contó que llegar a la cima demanda 9 horas y que lo harán por un camino donde deberán cruzar ríos y superar quebradas. Llegarán el próximo 14 de diciembre a Jujuy, se ambientarán y el 18 de diciembre entre las 4 o 5 de mañana empezarán el ascenso. “Si todo sale bien estaríamos llegando entre las 13 o 14 horas”, manifestó. Hacen noche en la cima y bajan al otro día.

"Tengo la fe y la esperanza de que vamos a cumplirla", finalizó Jorge Santi.

La promesa cumplida por algunos y la “maldición” de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral.

En enero de 1986, catorce jugadores del seleccionado de ese año, junto al cuerpo técnico encabezado por Carlos Bilardo pasaron diez días en Tilcara. Y, entre compromisos protocolares, se dice que hicieron una promesa a la Virgen de Copacabana: volver a agradecerle si obtenían el título mundial.

Supuestamente la promesa nunca se cumplió. Se dijeron muchas versiones, conjeturas y muchas anécdotas construidas alrededor, pero el único registro que existe sobre esta historia es un artículo del diario El Pregón del miércoles 15 de enero de 1986. En ese artículo nunca se mencionó que esta promesa se haya realizado, pero ¿alguien hizo una promesa?, nadie lo sabrá.

Referentes del plantel del ’86 como Oscar Ruggeri dijo: “La verdad es que no prometimos nada. Solo ir a Luján, cosa que hicimos. Pero no a Tilcara. Eso es culpa de un vivo de ahí que, en el medio de una fiesta, nos metió a nosotros en eso de tener que volver porque habíamos dicho o hecho tal cosa. Además: ¿cuál sería el problema de regresar? Lo que no me gusta es que digan cosas que no son”.

“Checho” Batista por otro lado manifestó: “Todo eso es mentira. Si yo hago una promesa, la cumplo. Igual que los muchachos. Ese fue alguien que se pasó de vivo y quiso darle algo al pueblo, poniéndonos a nosotros como culpables. Pueden joder todo lo que quieran, pero la Virgen sabe que eso no es real, así que nosotros estamos tranquilos”.

En 2010, previo al Mundial de Sudáfrica, una página web juntó miles de firmas para impelerles a los campeones del 86 su retorno a Tilcara. Un año más tarde regresarían solo Batista y Brown, por su cuenta, a ofrendarle a la Virgen una camiseta de la Selección.