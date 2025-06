Video: el curioso carrito de una ciclista sanjuanina que causó revuelo y nostalgia en las redes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1938683063837565163&partner=&hide_thread=false El curioso carrito de una ciclista sanjuanina que causó revuelo y nostalgia en las redes



Lejos de tratarse de una improvisación, la sanjuanina aclaró que el carrito cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias. “¡Sí, tiene todas las medidas de seguridad! Los pequeños sí tienen cinturones, es muy seguro el carro”, aseguró.

El invento, que se viralizó rápidamente, despertó la curiosidad de muchos usuarios que preguntaron dónde conseguir un vehículo similar. Gabriela explicó que este tipo de carritos se pueden adquirir fácilmente a través de plataformas online como Mercado Libre.

Además de la ternura que generó la imagen, los comentarios no tardaron en transformarse en un verdadero viaje al pasado para muchos usuarios. "Me hace acordar a mi infancia, cuando mi papá nos hizo un carrito de heladera y nos llevaba a la escuela. Nos paramos del mismo lado y el carrito se dio vuelta. Yo salí bien y mi hermano quedó abajo, llorando, pero no le pasó nada. Yo no podía parar de reír", compartió una usuaria.

Otro comentario recordó: "¡Qué bueno! Me hizo acordar a mi madre, que nos llevaba en un carro. Qué lindos recuerdos de mi infancia", escribió otro usuario emocionado.