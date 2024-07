Video: aparecieron las trigemelas sanjuaninas, a un mes del nacimiento

Embed - NACIERON EL 30 DE MAYO Alfonsina, Margarita y Guillermina, las trigemelas sanjuaninas | By Telesol DiarioFacebook

“Pensé que iba a ser peor, pero estamos bastantes organizados. Cada tres horas es la toma de leche y cambio de pañales”, expresó.

Por otra parte, una de las bebés debe ser intervenida quirúrgicamente. Se trata de Alfonsina, quien esperan que suba de peso para programar una cirugía en el corazón.

Las trigemelas duermen mucho, contaron sus padres, quienes utilizan cintas para diferenciarlas: “La inicial de Alfonsina, color amarillo, Guillermina, color gris, y Margarita, color morado”.

La historia

Florencia Firmapaz y su marido, Alejandro Quiroga querían tener otro bebé. Es que después del nacimiento de su hija Catalina, creyeron que había llegado el momento de empezar a buscar pero lo que no sabían era que ella ya estaba embarazada y que ese embarazo era único ya que se da 1 caso cada 22 millones.

"Yo me sentía mal y pensé que era cansancio así que fui al médico y ahí me dijeron que me haga el análisis de sangre y salió positivo, ahí empezamos todo el proceso", aseguró Paola.

Es que para tener a Catalina lo habían intentado mucho, habían hecho tratamientos y creyeron que sería igual si querían tener otro bebé. De hecho, ella se había recibido de profesora de nivel inicial el año pasado y esperaban que el proceso de un nuevo bebé tardara un poco más.

La sorpresa, sin embargo, llegó más adelante cuando les confirmaron que eran tres los bebés en camino y que, encima, se trataba de un embarazo trigemelar.

"Fue muy sorpresivo, a primera vista no se veía ningún bebé, después nos dijeron que podían ser dos y resultó que eran tres", reconoció Paola que junto a Alejandro esperan muy emocionados la llegada de Alfonsina, Margarita y Guillermina. Más increíble es el embarazo si se tiene en cuenta que no hubo tratamiento para poder conseguirlo y además "no hay antecedentes de gemelos o mellizos ni en mi familia, ni en la de mi marido".