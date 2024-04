Una sanjuanina perdió los $185 mil que había juntado para pagar la luz y recibió una increíble sorpresa

“Yo fui este martes alrededor de las 13, después de salir del trabajo, a un cajero para sacar el dinero. Estaba haciendo cola en Energía San Juan para pagar, pero me di cuenta de que no había cargado la Sube y no tenía saldo para regresar a mi casa. Entonces, fui a un kiosco de la vuelta y regresé a hacer la fila. Pasaron unos 15 minutos hasta que abrí mi cartera y descubrí que no tenía la billetera con el dinero y los documentos”, contó Estefanía Castro, según publicó el diario Info Albardón.

De inmediato, la mujer comenzó a sentirse mal. “La gente me miraba y me preguntaba si estaba bien. Y yo no sabía qué hacer. Estaba muy descompuesta”, confió.

Ante la situación, decidió regresar a su vivienda. Pasó allí cerca de una hora, pensando cómo iba a hacer para volver a reunir el dinero cuando escuchó el golpe salvador. “Me golpearon la puerta de casa, atendí y era una chica. ‘¿A usted se le ha perdido algo?’, me preguntó. Y me traía la billetera con el dinero y la toda la documentación. Gracias a Dios”, continuó relatando.

Según contó la mujer, aquella chica había hallado sus pertenencias y había buscado el domicilio en su documento, para acercarse a su casa y devolvérselas.

Estefanía aseguró que decidió compartir su historia para “agradecer por su gran corazón, porque ella sin dudarlo buscó hasta mi domicilio. Le pregunté su nombre y me dijo, ‘tranquila’. Porque yo lloraba, porque tenía que pagar esos $185 mil de luz y pensé que no iba a encontrar nunca el dinero. Ella me dijo que se llamaba Yésica y se fue”.

*Con información de Info Albardón