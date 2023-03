Una sanjuanina, en el epicentro del sismo en Ecuador: "Hay dos o tres réplicas por hora, la gente está muy asustada"

Respecto a dónde estaba ella al momento del sismo y cómo fue su reacción, la estudiante explicó que "Me agarró haciendo senderismo en el Parque Nacional Cajas, un lugar que está a unos 40 minutos de Cuenca y está en medio de la Cordillera de Los Andes. Cuando empecé a sentir el movimiento pensé que era un camión que pasaba por la ruta o algo así, pero después cuando empezó a sentirse más fuerte me di cuenta que era un temblor. Lo que hice fue llamar a mi amiga e irnos a un lugar donde no haya tanta montaña, porque en ese momento estábamos, literalmente, subiendo un acantilado. Esperamos una hora y seguimos con el recorrido. Nunca pensamos que había sido tan grave. Cuando llegamos, en la familia que nos está hospedando estaban todos muy angustiados, nos habían estado llamando, pero no teníamos señal"

11740253-fc25-40e9-95be-fc436a1eaf58.jpg

Por otro lado, Ayelén dio detalles de cómo se encuentra la ciudad tras el sismo. "Hay réplicas cortas y suaves, pero muy seguidas. Te puedo decir que son dos o tres por hora. Estamos aislados, no podemos salir de las casas porque hay edificios derrumbados. Las casas no son antisísmicas, así que hay mucho peligro de derrumbe"

"La verdad es que está bastante complicada la situación, sabemos que hay fallecidos y en el centro histórico están buscando más víctimas debajo de los escombros. Respecto a las zonas rurales no sabemos bien, no nos llegan muchas noticias, pero sabemos que algunas zonas están siendo evacuadas", agregó.

Para finalizar, Ayelén contó que usó su experiencia como sanjuanina para ayudar a las personas que la rodean en su estadía en Ecuador. "Todos los sanjuaninos hemos vivido alguna vez un sismo de ésta magnitud, estamos acostumbrados a ello, pero acá hay gente que nunca lo ha vivido y están muy asustados. Además, al ser una ciudad antigua el ruido ha sido tremendo, muy fuerte. Utilicé mi experiencia para aconsejarles que no salgan a la calle, porque es lo primero que atinaron a hacer. También les pedí que se mantengan alejados de los ventanales, que es algo súper normal en las casas de acá. Y sobre todo que mantengan la calma."

El sismo

De acuerdo con la información consignada por AP, La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó que una de las víctimas falleció en Cuenca, capital de la provincia Azuay a 310 kilómetros al sur de Quito, capital de Ecuador. Su vehículo quedó sepultado por los restos de una casa de dos pisos que se derrumbó. Por el momento, hay dos fallecidos en esta provincia.

Otras 11 personas murieron en la población costera de El Oro y otras quedaron atrapadas bajo los escombros, según informaron las autoridades locales. En la comunidad de Machala también se registraron personas atrapadas.

En Guayaquil, las autoridades reportaron grietas en edificios y viviendas, así como algunos muros derrumbados. Por esto mismo, las autoridades ordenaron el cierre de tres túneles vehiculares en la ciudad.

El sismo también se sintió en Perú, desde la frontera con Ecuador hasta la costa central del Pacífico peruano. Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash fueron sacudidas por el movimiento sísmico, aunque al momento no se conocen daños materiales ni humanos en esas zonas. En Tumbes las antiguas paredes de un cuartel del Ejército se desplomaron, pero sin dejar daños ni víctimas, indicó la defensa civil.

El 16 de abril de 2016, un potente terremoto en la costa central de Ecuador dejó cerca de 680 muertos, además de muchas ciudades destruidas, entre ellas Manta, Portoviejo y Pedernales, y daños por alrededor de 1.500 millones de dólares en todo el país, según destacaron las autoridades.