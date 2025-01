Una madre caucetera está desesperada y pide ayuda para su hijo

"No se de dónde sacar esa cantidad de plata, le voy a pedir de su ayuda, no me gusta pedir nada a nadie y nunca lo hice, pero por necesidad lo tengo que hacer", relató su madre en Facebook.

Sin título.jpg

El hecho:

Una herida en la frente. Los dos ojos hinchados. Y todo el costado derecho del rostro también inflamado. Ese estado calamitoso presentaba un niño caucetero, de quien en principio se dijo que había caído de su bicicleta, pero que después se supo, recibió una brutal golpiza por parte del amigo de su papá.

El caso tiene a un sospechoso imputado y se trata de Luis Sánchez, el amigo del papá, quien permaneció preso algunos días hasta que el 3 de diciembre fue excarcelado.

image.png

Esto ocurrió el 15 de noviembre pasado, pero la madre no realizó la denuncia en ese momento. Según fuentes judiciales, la mujer llevó al niño al Hospital César Aguilar y en principio afirmó que se había caído de la bicicleta en el interior del barrio Ruta 20. El chico presentaba heridas y hematomas en todo el rostro.

Ahí se activó el protocolo en razón de que los médicos examinaron al pequeño y constataron que las lesiones no se correspondían con las de una caída casual. Por el contrario, todo indicaba que había recibido una brutal golpiza de alguien. Esos profesionales luego realizaron la denuncia penal en la seccional de Caucete y más tarde lo hicieron los papás, de modo que tomó intervención la ayudante fiscal Sánchez y el fiscal Achem de la UFI Genérica.

En un primer momento no se sabía quién lo había agredido, pero en base a las declaraciones del propio niño obtuvieron una versión de lo sucedido. Lo que relató el pequeño fue que ese día se trasladó en bicicleta al barrio Área I –donde vivieron antes- a buscar a su papá y llegó hasta la casa de este tal Sánchez.

De acuerdo a voceros judiciales, el niño relató que mantuvo una pelea con el hijo de este hombre y fue ahí que éste sujeto intervino y le pegó una manera brutal. La agresión fue tremenda, dado que el nene de 8 años terminó con el rostro desfigurado como consecuencia de los golpes. “Estaba irreconocible”, describió un funcionario.

En función a estos datos, la fiscalía solicitó la orden de allanamiento y detención de Luis Sánchez, el amigo de su papá.