Una madre busca al padre a quien no ve hace 13 años: asegura que vive en San Juan

En las redes sociales, puntualmente en Facebook, existen varias comunidades que fueron creadas con fines específicos. Uno de ellos es el grupo “¿Dónde Estás?” , donde usuarios buscan dar con el paradero de amigos, familiares y/o conocidos a quienes les perdieron el rastro y no se pueden contactar. Una madre hizo uso de la red social para dar contactarse con quien asegura el padre de su hija, de quien no sabe nada hace 13 años y asegura que es de San Juan.

“Hola grupo, estoy tratando de ubicar al padre de mi hija. Él es de la Ciudad de San Juan”, reza el inicio de la publicación realizado por la usuaria Analía Gómez. De acuerdo a lo que se puede leer en el resto de la publicación como en los comentarios, ella vive en Río Negro y si bien cuenta con algunos datos sobre el paradero del hombre que busca, no puede contactarlo telefónicamente.

En el resto de la publicación asegura que cualquier información le servirá, ya que quiere reunirlo con su hija. “Tiene 15 años y quiere conocer a su padre. Nos separaron cuando ella tenía 2 añitos”, detalla.

De acuerdo a lo que relata la propia Analía, el hombre que busca, a quien identifica como José Agustín Sosa, no fue un mal padre, pero presenta problemas mentales y fue la familia del hombre quien lo alejó tanto de ella como de su pequeña. “Es triste pero real, yo no supe más nada de él y mi hija hoy me pide reencontrarse con su padre”, destaca.

Cualquier información sobre el hombre que busca Analía, pueden contactarla por medio de la red social.