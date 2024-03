Una influencer sanjuanina llegó a Telefé y comentó Gran Hermano: "Luchen por sus sueños"

Embed - China Pettazzi on Instagram: "No puedo explicar lo que siento , lo único que puedo decir es que luchen por sus sueños Le agradezco a Dios por permitirme vivir esta hermosa experiencia , a la gente de @telefe ♥ que son personas increíbles desde la persona de seguridad que te habilita el pase , productores, camarógrafos, conductores, maquilladores , vestuaristas , etc que están pendientes de que estés bien y te sientas absolutamente cómodo/a con una mano en el corazón personas INCREÍBLES, también quiero agradecer a mi familia y pareja que siempre me apoyan y siempre están en este proceso increíble de seguir mis sueños , Siempre me dan ese empujón que pase lo que pase disfrute cada momento el proceso y que todo lo que se desea con el CORAZÓN y con FE se cumple , a ustedes mi comunidad que siempre me apoya me brinda mensajes hermosos , de verdad GRACIAS GRACIAS GRACIAS A TODOS CON EL CORAZÓN SOY MUY FELIZ , NO DEJE DE LLORAR UN SEGUNDO DE LA FELICIDAD QUE SIENTO A CUMPLIR ESTE GRAN SUEÑO ♥ Le dedico esto a las personitas que están en el cielo que sé que están orgullosos de mí, mis angelitos Ellos son mis abuelos que siempre supieron cuál eran mis sueños , y a mi angelito que siempre estára en mi corazón #telefe #gh2023 #granhermano #fueradejoda #fueradejodatelefe"

View this post on Instagram A post shared by China Pettazzi (@pamepettazziok)