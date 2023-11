Una influencer denunció a un hombre por acoso: "Si me escrachás, voy a San Juan y..."

“Después de hacer público esto el día de ayer (en referencia al último lunes), seguí recibiendo amenazas de R.B. para que borre esto, y casi lo hago, pero ustedes me dieron fuerzas para no hacerlo. Venía tolerando amenazas de él desde antes de subir todo y pese a que es un tema que me duele mucho y no quería hacer público, no aguanté más”, contó en una publicación en Instagram.

View this post on Instagram A post shared by CA F (@camgusfer)

Según contó Fernández, el hombre fue escrachado en 2018 y “eso no lo frenó”. “Le pedí de mil maneras que reflexione para no tener que hacer esto pero no me dejó otra opción”, expuso.

La influencer lo denunció hace una semana y en 2020 en Cavig. En esta oportunidad, la denuncia radicada fue por presunto acoso e instigación al suicidio.

“Me mandaba mensajes que me iba a violar, me amenazó un montón de veces que si yo lo escrachaba iba a venir en dos días a San Juan y me iba a matar”, expresó. “Me costó mucho hacer esto porque de ahora en más no me va dejar vivir tranquila. Yo quiero vivir tranquila, no aguanto más. Que alguien me ayude”, dijo.