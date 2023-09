Una icónica frase que resurgió, 'La One' y un símbolo popular sanjuanino

22.jpg

La artista que se jacta de su 'lengua karateka' protagonizó una de las escenas más emblemáticas de la televisión nacional con una entrevista en la que se mostró más filosa que nunca, despedazó a quienes la criticaron y regaló al público ingeniosas y divertidas expresiones. El mismo las adoptó y las hizo parte de su diaria, puesto que son un interesante comodín en un distendido ida y vuelta. Es que se volvieron parte de la cultura popular argentina, al menos de una parte que hace culto de ellas.

En medio de su fuerte descargo y frente a la atenta mirada de Jorge Rial y su equipo de panelistas, la diva se comparó con la legendaria Deolinda Correa. Apelando a su característico humor, Moria aseguró que, pese a la envidia del 'ambiente', el público la veneraba igual que a la mítica figura sanjuanina. "Me idolatra tipo Difunta Correa, soy la santa de las tetas", expresó para provocar las risas de quienes la escuchaban desde el piso.

11.jpg

Fue en el año 2009, cuando la artista fue agraviada cuando se ventilaron detalles de su intimidad y por tanto disparó contra todos, contra aquellos que la cuestionaron y contra quienes no la defendieron, entre ellos Mirtha Legrand, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y Antonio Gasalla.

Sin embargo, esa no sería la única vez que la mujer que brilló al lado de Olmedo y Porcel se acordaría de la Difunta Correa. Ocho años más tarde y ya reconciliada con la diva de los almuerzos, 'La One' volvería a referirse a la figura que tiene devotos en todo el país y que es conocida por ser la 'santa' de los viajeros.

En el recuerdo de su paso por la cárcel de Paraguay, juró por sus nietos que disfrutó de la experiencia ya que se sintió admirada, tal y como Deolinda. "Me encantó porque nadie me pedía plata, nadie me rompía las pelotas, nadie me pedía nada. Solamente me traían cosas. Me llamaban de dirección y me traían regalos como si fuera la Difunta Correa, la santa de las tetas”, señaló.

Eso sucedió en 2017. Sin embargo, un año después, esas declaraciones se viralizarían en las redes sociales para generar todo tipo de reacciones, incluso hubo memes que se sirvieron de ello para recrear hasta una estampita de 'Difunta Moria Correa'. En la página de Acción Patética San Juan difundieron una excéntrica imagen que rezaba: "Gracias Difuntita Casán".

111.jpg

Más cerca en el tiempo, quien se denomina 'el Obelisco con tetas' utilizó la misma comparación para explicar la fascinación que el público siente con ella cada vez que se muestra en escena. En una nota con Página 12, el año pasado, Moria destacó su luz propia al interpretar la obra de Julio César de William Shakespeare, en versión libre de José María Muscari.

"Provoco lo que se llama estupor, en el lenguaje del derecho se llama temor reverencial. Cuando la gente me ve queda estupefacta, no sabe si ve un poster, si ve una película de Porcel y Olmedo, si ve un programa de televisión, si ve a la Difunta Correa, el Gauchito Gil, el Indio Solari. Soy como un mix de personajes", aseveró quien protagonizó el último video de Lali Espósito y que se acerca a las 5 millones de views en You Tube.

Más allá de que importantes personajes como el presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, hayan revindicado la figura de la Difunta Correa en los últimos años, que tuvo un papel central en el misticismo alrededor de la Selección Argentina -campeona del mundo- y fue referencia de culto absoluto por parte del dirigente sanjuanino, lo que queda claro es que 14 años atrás hubo quien, desde un excéntrico lugar e incluso con una absurda analogía, ponderó a la 'santa' popular de los sanjuaninos en un alto nivel de exposición mediática y esa fue la inigualable Moria Casán.