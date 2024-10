Un sanjuanino fue elegido como uno de los mejores científicos del mundo

Se trata de una métrica muy importante para evaluar el impacto de la investigación de una persona, ya que los artículos escritos por investigadores deben reconocer las contribuciones del trabajo de otros que sean relevantes o fundamentales para esa investigación. Si el trabajo es muy citado, significa que ha tenido un gran impacto. Y si bien las citas no son la única medida del éxito de un investigador, sí son una medida muy útil que tiene la ventaja de ser objetiva.

“Para un investigador, es fundamental saber que su trabajo ha tenido un impacto en la comunidad científica internacional y que está siendo reconocido. Sin embargo, es igualmente importante destacar que este reconocimiento se basa, en gran medida, en el apoyo de una institución prestigiosa que proporciona el entorno adecuado para llevar a cabo las investigaciones. Además, resulta esencial reconocer al equipo de trabajo del IEE, compuesto por personal científico y de apoyo, que contribuye, de manera directa o indirecta, al éxito de los diferentes proyectos”, expresa el Dr. Molina al respecto al recibir la correspondiente notificación: MGM2024

Su reconocimiento se da en el campo de la Energía- Ingeniería eléctrica y electrónica y es una clara evidencia de su contribución al mundo académico y del impacto de su carrera.

Sobre la selección

El ‘Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists’, considerado entre los más prestigiosos del mundo, ha sido publicado por sexta vez por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) en Elsevier tras la evaluación de la información estandarizada sobre la producción científica, citas y otros indicadores bibliométricos de más de 200.000 investigadores de todo el mundo, no sólo de universidades, sino también de hospitales, centros e institutos de investigación. El ranking analiza el impacto de la producción científica de los investigadores de forma separada para un año y de toda su carrera científica y está basado en información suministrada por SCOPUS.

El top 2% de Stanford, creado por John Ioannidis de la Universidad de Stanford, Kevin Boyack de SciTech Strategies y Jeroen Baas de Elsevier Research Intelligence, utiliza datos de Scopus proporcionados por Elsevier a través del Laboratorio del Centro Internacional para el Estudio de la Investigación (ICSR). Scopus es la base de datos multidisciplinaria más grande de resúmenes y citas de literatura revisada por pares y es publicada por Elsevier, un líder mundial en información y análisis. El Laboratorio ICSR es una plataforma computacional basada en la nube que permite a los investigadores analizar grandes conjuntos de datos estructurados.

El perfil de Molina

nació en la provincia de San Juan, Argentina, el 12 de Abril de 1973. Se graduó como Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en 1997, siendo abanderado de dicha institución. Algunos años después, alcanzó el grado de Doctor en Ingeniería Eléctrica (con distinciones) en la misma universidad. Desde 2005 se desempeña en el Instituto de Energía Eléctrica (IEE-UNSJ-CONICET) realizando actividades en docencia, investigación y transferencia para empresas del sector eléctrico. Actualmente, es profesor titular de la UNSJ e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), donde también ocupa varios cargos académicos y de gestión. Desde 2019, se desempeña como Director del Instituto de Energía Eléctrica. Sus antecedentes están vinculados con estudios eléctricos, habiéndose especializado en el área de seguridad de operación dinámica de sistemas de potencia, microrredes eléctricas y redes inteligentes, electrónica de potencia, almacenamiento de energía y energías alternativas, entre otras.

Fuente: Conicet UNSJ