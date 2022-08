Un sanjuanino cantó a dúo con Cristian Castro y la rompió: quién es

"Lo hiciste lindísimo, muy lindo. Te agradezco mucho tu espíritu, qué bonito... Es una canción verdaderamente complicada, se necesita muchos pulmones y una buena condición física. La verdad es que a mi me cuesta mucho trabajo cantar estas canciones que he grabado porque son complicadas", le respondió el cantante mexicano. "Lo hiciste lindísimo, muy lindo. Te agradezco mucho tu espíritu, qué bonito... Es una canción verdaderamente complicada, se necesita muchos pulmones y una buena condición física. La verdad es que a mi me cuesta mucho trabajo cantar estas canciones que he grabado porque son complicadas", le respondió el cantante mexicano.

Antes de conocer el resultado final, Marcelo les propuso a Elías y Cristian cantar un tema juntos y así lo hicieron. El sanjuanino propuso "Volver a Amar" y Cristian se prendió de inmediato.

¡UN DÚO IMPRESIONANTE! Cristian Castro cantó a capela con Elías Jácamo sus grandes éxitos

Cabe recordar que la competencia tiene como jurado a una sanjuanina. Se trata de la cantante Claudia Pirán, quien compartirá atril de jurado junto al Puma Rodríguez, Cristian Castro, Coti, Cande Tinelli, El Tirri, Manuel Wirtz, Locho Loccisano, la Bomba Tucumana, entre otros.

"Feliz y orgullosa !! Gracias a Marcelo Tinelli por su convocatoria y su generosidad!!! Jurado de #CantaConmigoAhora !!! Vamosssss!!", escribió Claudia en su cuenta de Facebook, acompañada de una foto en la que se la ve como jurado del nuevo certamen.

El desafío de los participantes en la competencia es lograr, con su performance, que todos los jurados se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten junto a ellos, para lograr un lugar en podio de ganadores. El casting, gracias a su carácter multitudinario y federal, reunió artistas musicales de todo el país, que se presentan en un set de gran impacto visual, con una puesta de cámara de 360°.