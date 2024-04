Un rinconcito brasilero en el corazón de San Juan

Con Lalo se conocieron cuando el músico sanjuanino vivió en ese país. Se hicieron amigos y todo terminó con Fabio viviendo en San Juan y con ganas de emprender.

El pasado 22 de marzo abrió sus puertas por primera vez el restaurante. Después de meses en obras, de reuniones interminables y de que aparecieran en el camino el resto de los socios que hoy trabajan de jueves a domingo, desde 12 del mediodía hasta las 3 de la mañana. En Bem Brasil también sirven almuerzos, el café desdpués de la comida es gratis y es de mala educación irse sin tomarlo.

"Quienes vienen, son clientes que llegaron una vez y traen amigos", dice Lalo Galíndez. Él es músico y vivió muchos años en Brasil, volvió ahora jubilado y fue uno de los que invirtió para levantar Bem Brasil.

Las fotos que decoran las paredes son las que tomó Fabio Francisco que es fotógrafo y también está presente la mano de Lisandro Ávila, el arquitecto que se asoció al proyecto. En la planta baja hay espacios comunes para compartir pero en la planta alta hay dos zonas privadas que se reservan: una cena romántica para 2 o un espacio de mesón largo para festejar un cumple con amigos pero conservando la privacidad.

Abajo, afuera de las cuatro paredes, hay un parque largo con pileta, luces de colores, banderines y la réplica de un mural del pintor brasilero Carybé.

Pero volviendo a lo nuestro (la comida). En Bem Brasil se puede empezar con un pan de ajo como para despertar el apetito, receta brasilera que recibe a todos los comensales. Arrancar con unas Caipiriñas está muy bien pero Bem Brasil tiene 16 tragos del país vecino y algunos vinos sanjuaninos y mendocinos para probar.

Embed - Bem Brasil on Instagram: "¿Quieres experimentar la alegría de Brasil en tu plato? Te invitamos a probar nuestra Coxinha com frango en Bem Brasil. ¿Listo para una experiencia gastronómica inolvidable? Vení y probá nuestra deliciosa Coxinha com frango en Bem Brasil hoy mismo ¡No te lo pierdas! Comenta si ya lo probaste !!!!! ¡Te esperamos con los brazos abiertos! Estamos en Avenida Rioja 50 norte, antes de Libertador."