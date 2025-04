Un intendente sanjuanino privatizó la principal fiesta de su departamento

Su mensaje comienza explicando que, “desde que asumí en diciembre de 2023, mi principal objetivo ha sido velar por los intereses de todos los habitantes de este hermoso pueblo. Este año, lamentablemente, nos enfrentamos a una realidad económica compleja que hace inviable la organización de la Fiesta del Valle en los términos en los que se había llevado a cabo la edición anterior. Sabemos lo significativo que es este evento para todos nosotros, no sólo para celebrar nuestra cultura, sino también para fortalecer los vínculos entre los habitantes del departamento”.

Y agrega: “No obstante, entendemos que la situación actual demanda soluciones innovadoras y colaborativas. Es por ello qué, tras un análisis profundo, se presentó una propuesta de un empresario vallisto para asumir la organización de la fiesta. Después de evaluar las condiciones y el compromiso de este empresario con nuestra comunidad, hemos decidido aceptar su propuesta, pues creemos que puede resultar beneficiosa para todos”.

image.png

Al mismo tiempo, sin ofrecer detalles sobre quién será el privado a cargo de la celebración, asegura: “La crisis económica nos recuerda que, aunque las tradiciones son esenciales, también debemos ser realistas y responsables con los recursos disponibles. En lugar de rendirnos ante los obstáculos, elegimos buscar soluciones creativas, y en este caso, la colaboración con un empresario vecino del departamento, ha abierto una nueva posibilidad para que este evento sea posible”.

Sumado a eso, deja abierta la puerta para utilizar la misma metodología en otro tipo de eventos, al expresar: “Este enfoque no solo asegura la realización del mismo, sino que también puede tener un impacto positivo a largo plazo, fomentando futuras celebraciones como pueden ser la fiesta de la primavera, día del niño, etc. organizadas por clubes, asociaciones o entidades locales. El cambio no debe ser visto como una pérdida, sino como un proceso de evolución. Las soluciones innovadoras y colaborativas pueden abrir caminos que ni siquiera habíamos considerado”.

De ese modo, habrá que ver ahora cuáles serán las condiciones bajo las que se realizará la Fiesta del Valle, que en los últimos años se desarrollaba en el polideportivo municipal Liliana Chávez, donde congregaba a miles de personas cada noche, quienes disfrutaban de los shows en vivo ofrecidos por artistas del departamento, la provincia y nacionales. Y que, el año pasado, se destacó como el evento más convocante de la provincia durante el fin de semana largo de Pascuas.

El mensaje completo del intendente de Valle Fértil