Un importante gremio se despegó de una cooperativa por "posibles estafas"

El gremio, que en San Juan lidera Karina Navarro, aclaró que "la cooperativa Fraternidad Sanjuanina no forma parte de la institución, no tiene vínculo ni relación alguna con la entidad y no cuenta con el aval de la Unión Docentes Argentinos para realizar ningún acto jurídico. Además, UDAP comunicó que no se responsabiliza por eventuales acuerdos, ofrecimientos y/o ventas realizadas por fuera de sus canales autorizados".