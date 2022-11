Barrios para gremios: el bochorno de UDA y el dilema por los terrenos como telón de fondo

Los afiliados de UDA reclamaron viviendas en la entrega del barrio de este viernes donde no entraron entre los beneficiarios.

"El compromiso firmado hace algunos segundos obedece a que quienes quedaron fuera tengan no solamente el compromiso verbal sino también escrito del Gobierno de la Provincia, más allá del gobernador, de que esto va a continuar y que con quienes no han sido adjudicatarios esta vez trabajemos para que en el corto plazo puedan tener esta solución que se la merecen". Así inició Sergio Uñac su discurso este viernes en la entrega del barrio UDAP II en Rawson. Lo que se planeó como un acto feliz, se vio opacado en el inicio por el reclamo en el lugar de un grupo de afiliados al gremio docente que habían quedado fuera de la entrega de la llave de su techo propio.

El acuerdo anunciado por el Gobernador fue el corolario de una agitada negociación con los manifestantes, que encabezó el titular del IPV, Marcelo Yornet primero, explicando que el problema no se generó en el Instituto sino en el proceso que maneja el sindicato. Y finalmente habló con ellos Uñac personalmente, quien se comprometió a solucionar el inconveniente con la ampliación del barrio.

WhatsApp Image 2022-11-04 at 10.52.59 AM.jpeg

El secretario general de UDA, Roberto Rosa, escuchó atentamente e hizo su descargo. En declaraciones a Tiempo de San Juan, dijo que "son postulantes que no entraron en los 83 de ahora". Y aseguró que "se va a comprar un terreno en las inmediaciones, no acá, en las cercanías, de manera de poder dar cumplimiento con ellos que son 57".

De acuerdo a lo informado por Rosa, los postulantes tienen un convenio de adhesión con una cooperativa y UDA gestiona el fideicomiso, "hubo una dificultad, porque la cooperativa iba a comprar un terreno acá a la derecha y eso impidió que acá pudiesen entrar 30 casas más. Por eso se busca un terreno alternativo". A la vez, aseguró que "ellos compraron un terreno y no tienen que pagar más. Resta esperar la ampliación del barrio que hará el IPV", aseguró.

Para Rosa, "esta tratativa ha sido totalmente transparente. Lo que pasa es que el IPV hace el sorteo en presencia de la subdirectora del IPV y de la Escribanía y citan a 4 o 5 postulantes pero la actitud del IPV es totalmente transparente y la del gremio también".

Roberto Rosa, líder de UDA, responde por el reclamo de casas

De las 83 viviendas que tiene el barrio nuevo, 4 no se entregaron este viernes, ya que sus postulantes aun no completan el trámite legal y si no lo hacen se sortearán nuevamente, apuntó el sindicalista.

Dilema generalizado

Este trance que se dio con el barrio de UDA es la punta de un iceberg de un dilema de larga data con las operatorias con viviendas donde intervienen los gremios. Según dijo Yornet, consultado por Tiempo de San Juan este viernes, de los sindicatos que firmaron acuerdo con el IPV en agosto del año pasado, que según el listado dado por la CGT a este diario suman 23, solo alrededor de 8 o 9 presentaron proyecto. Es decir que solo se ha podido avanzar con menos de la mitad de los que firmaron la carta de intención para recibir asistencia gubernamental.

¿Por qué no avanzaron todos? Según el titular de IPV, es porque "no encuentran terrenos donde ellos quieren o los que encuentran son muy caros. Es base a una planificación es donde pueden comprar los terrenos, pasa que hay una especulación inmobiliaria grande con este tema, entonces si buscan terrenos fuera de la zonificación no se puede hacer viviendas y los que están adentro están pidiendo fortunas".

WhatsApp Image 2022-11-04 at 10.53.00 AM.jpeg Rosa (de espaldas) ante los manifestantes, y el titular del IPV Marcelo Yornet que les explicó que habrá solución.

Los gremios qué sí han logrado comprar terrenos son UTA, Bancarios, Taxis Casino, Luz Fuerza, UPCN, de acuerdo a lo que enumeró el funcionario, de los cuales dijo que "esos están más o menos encaminados". También está Estaciones de Servicio en construcción y sería el primero en entregarse quizá el año que viene.

Cuando se lanzó el programa el año pasado, se informó que la asistencia financiera a los gremios y asociaciones civiles implica que un sindicato aporta el terreno, a la vez que la urbanización e infraestructura de vivienda las pone el Estado.

En julio de este año, consultado Yornet sobre la famosa "venta de carpetas" en los barrios a construir para sindicatos, respondió: "yo les pido la prolijidad a los gremios, Para darles la asistencia debe haber listado de posibles adjudicatarios para que el IPV pueda controlar porque debe cumplir los requisitos, cuando no cumplen ahí empieza el negocio. Eso tiene que ir muy limpio, tenemos algunos gremios que han hecho desmanes".