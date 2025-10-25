Un día de arte y docencia en San Juan: llegan las Terceras Jornadas Provinciales de Educación Artística

El viernes 7 de noviembre de 2025, de 8 a 21.30, el Franklin Rawson y la Escuela Normal San Martín recibirán el 10° Encuentro Nacional de Música y Educación (MOMUSI Cuyo). Habrá conferencias, talleres y evaluación final para docentes y estudiantes.

San Juan vivirá una jornada a pura formación y arte con las Terceras Jornadas Provinciales de Educación Artística , en el marco del 10° Encuentro Nacional de Música y Educación organizado por MOMUSI San Juan – Región Cuyo .

La actividad se realizará el viernes 7 de noviembre de 2025, de 8.00 a 21.30, en dos sedes: el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson” y la Escuela Normal Superior “General San Martín”.

Pensada para docentes, estudiantes y público en general, la propuesta acredita 15 horas reloj e incluye evaluación final.

Programa y referentes

Conferencia-taller de Patricia Berdichevsky (Buenos Aires).

Exposición de Gonzalo Ilutovich (Buenos Aires).

Charlas y talleres especializados en danza, música, teatro, expresión corporal y artes visuales, dictados por referentes provinciales.

Organizan y avales

Organizan de manera conjunta:

ISFD Escuela Normal Superior “General San Martín”, ISFD Escuela Normal Superior “Sarmiento”, ISFD “Amadeus” y MOMUSI San Juan – Región Cuyo.

Avales y adhesiones:

Departamento de Artes Visuales , Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes ( UNSJ ).

Asociación Amigos de la Música .

Asociación Civil Músicas San Juan .

Avales ministerial y de la FFHA-UNSJ: en trámite.

Inscripción y consultas