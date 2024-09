Un alumno de una escuela rural de Zonda cautivó a las eminencias de la Educación nacional con un conmovedor relato

Las docentes de la escuela rural situada en Sierras Azules se habían inspirado en el programa de alfabetización que impulsó Borzone y, por ello, compartieron con ella una pequeña muestra del trabajo con los chicos. El resultado, a las claras, le encantó.

Una de las maestras involucradas, Aguilera, habló con Tiempo de San Juan y contó que con los estudiantes que tienen desde primer grado, este año, abordaron la temática de los sueños y de cómo hacer para alcanzarlos. "Les enseñamos que tienen que trabajar para lograrlos, se hicieron los relatos, cada chico hizo el suyo, y quedaron impactados por el de Felipe", comentó.

Las docentes que comparten ocho horas diarias con sus alumnos enseñan múltiples materias, como Ciencias Sociales, Matemática y Ética. Sin embargo, el proyecto de escritura y lectura que encabezaron mantuvo a todos motivados. "Venimos trabajando desde primer grado con los chicos. En época de pandemia iniciamos con el arte postal e hicimos que los niños intercambiaran cartas con chicos de otras escuelas, fue una experiencia muy linda", aseguró.

33333.jpg

Acorde detalló la maestra, poner en marcha el plan fue un desafío que ahora rinde sus frutos con alumnos que gozan de una fluidez lectora que no muchos pueden tener. "Hay otros relatos, sueños de otros niños con dibujos muy lindos", indicó quien destacó que la labor estaba orientada hacia la simetría y que los estudiantes pudieran describirse a sí mismos.

La mujer que dijo tener, junto a su colega, 45 sueños de sus alumnos de los dos terceros recalcó la importancia de potenciar las habilidades escolares y emocionales de los suyos. "Es fundamental trabajar desde el concepto que siempre se puede, que a pesar de... las ilusiones pueden ser reales. Eso sí, hay que esforzarse para ello", expresó.

"Hay que inculcarles que no falten a clases y, si están enfermos, que pidan la tarea, que se preocupen por leer, mejorar, ser autocríticos de su propio aprendizaje", añadió.

Orgullosa por el resultado de su obra, también se mostró complacida por el vínculo especial que desarrolló sus alumnos que, acostumbrados a escribir, no dudaron en regalar cartas por el Día del Maestro. "He recibido cada carta, me decían gracias por confiar en mí. No tiene precio", aseveró sobre el nexo con los chicos que son de Alto de Sierra y que, algunos, van en bicicleta hasta el establecimiento educativo ubicado al pie de la montaña.

Los aprendices, que desayunan, almuerzan y meriendan en la institución de jornada completa, no sólo se perfeccionaron en escribir, sino también en leer. Es por eso que, cual estudiantes de oratoria, han aprendido a leer en público, a no sentir vergüenza. "Ellos manejan micrófono sin problema, no tienen miedo, saben que tienen que mirar al público, descubrir el cuello", describió la docente.

Tal como lo remarca la científica del CONICET y especialista en desarrollo lingüístico, la ciencia de la lectura nos marca el camino. Es por eso que los chicos de Zonda parecieran haber trazado el suyo y lo que se vislumbra en su horizonte resulta más que positivo.