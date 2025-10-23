jueves 23 de octubre 2025

Hidráulica

Tras daños por las crecidas, terminaron las obras de reparación en cauces de dos departamentos sanjuaninos

Las tareas de reparación y consolidación son parte de un plan que comenzó a implementarse luego de distintas contingencias climáticas que sufrió la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Departamento de Hidraúlica finalizó tareas de reparación en cauces de Ullum y Albardón, tras los daños provocados por crecidas.

image

El Departamento de Hidráulica finalizó obras clave de reparación y consolidación de sifones en Albardón y Ullum. Con una inversión superior a los $160 millones, las intervenciones garantizan el suministro de agua para consumo humano y para riego, tras los daños ocasionados por las crecidas.

Según detallaron desde el área, las tareas enmarcadas dentro del Plan de intervención hídrica que impulsa el organismo, representaron una inversión oficial de $160.423.589,02 y permiten restablecer la conducción del agua en sectores clave del sistema de riego y distribución provincial.

Intervenciones en Albardón

En este departamento, los trabajos se concentraron en los sifones de Río Bolado y Río Las Piedritas, ambos atravesados por el Canal Cola Villicum. Allí se ejecutaron tareas de demolición controlada, excavación, instalación de cañerías de hormigón premoldeado, construcción de dados de hormigón y empalmes con obras hidráulicas existentes.

Estas acciones permitieron restituir la capacidad de conducción de los canales, asegurando el flujo continuo del agua hacia las zonas productivas y de distribución. La intervención de mayor magnitud se desarrolló en el sifón del Río Yakin, punto estratégico del sistema, ya que por él ingresa el agua que abastece a todo Albardón, tanto para el consumo doméstico como agrícola.

image

Durante las crecientes, el cauce del río sobrepasó la estructura del canal, provocando erosiones, desplazamientos y un socavón de 20 metros, lo que comprometía la estabilidad del sistema.

Para revertir esta situación, se realizaron excavaciones, fundaciones de muros y pisos de hormigón armado, relleno y compactación controlada con material del río, además de la protección estructural del pasante. Con ello, se consolidó la obra y se garantizó la seguridad hidráulica y el abastecimiento estable del sistema.

Trabajos en el Canal General Ullum

En simultáneo, en el Canal General Ullum se llevaron adelante tareas de reparación con pernos, aplicación de grouting, velo y membrana líquida, además de la limpieza y retiro de material granular dentro del sifón.

image

Aguas abajo, donde el canal atraviesa un pasante, fue necesario desobstruir un acueducto abovedado de 1,20 metros de diámetro, que se encontraba colmatado por material de arrastre a lo largo de 55 metros de traza.

Esta tarea contó con la colaboración de los usuarios del sistema de riego de Ullum, y permitió restituir el funcionamiento normal del canal.

image

Los trabajos concluyeron con una limpieza integral final, asegurando el óptimo rendimiento y eficiencia del sistema de conducción de agua.

