Tragedia en Carpintería: #JUSTICIAPORMATEO, la familia exige que el responsable siga preso

No solo su madre le dedicó mensajes de despedida, sino también sus otros parientes que con varias publicaciones hicieron eco el hashtag #JUSTICIAPORMATEO. Una pariente de Mateo escribió: “La puta madre, por un hijo de puta no te podré ver más, no sabes lo que me duele tu partida mi amor, esto me parte el alma y el corazón en mil pedazos, como quisiera q estuvieras aquí con nosotros. Te vamos a extrañar siempre amor de la tía”.

Todos mostraron el respeto a Evelyn, la madre de Mateo, y también le dedicaron mensajes para que sienta apoyo en este feo momento: Todo mi Respeto y Mi más Sentido Pésame para toda La familia Chávez. Mucha Fuerza Familia..., Mucha Luz en este momento tan terrible que están atravesando Evelyn Chávez mi gorda te mando un fuerte abrazo que dios te de consuelo a tanto dolor mi ex cuñada y amiga quisiera estar ahí acompañándote en este duro momento. Dios te abrace muy fuerte” (sic).

Mateo Chávez de 5 años murió el pasado sábado por la noche cuando fue embestido brutalmente y por la espalda por una motocicleta que manejaba, Alberto Santos Escudero.

Escudero apenas ocurrió la tragedia se dio a la fuga a pie porque su moto quedó destruida. Después, en horas de la madrugada, se presentó por la Subcomisaria Castro y se entregó. Desde ese momento quedó detenido y a disposición de la UFI N°3 de Delitos Especiales a cargo de Adrián Riveros.