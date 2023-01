Tragedia en Carpintería: la zona no habría tenido luz al menos una semana

Cerca de las 23 horas de este sábado , Mateo Chávez de 5 años murió luego de ser atropellado por un motociclista en calle Anacleto Gil, en Carpintería. Mateo iba caminando junto a otros tres hermanitos y su mamá cuando ocurrió el accidente fatal en este lugar que no se veía prácticamente nada porque la iluminaria artificial no funcionaba.

No hay nada comprobado pero un vecino de la zona informó que en la zona no hay luz hace aproximadamente 1 semana. Desde la fiscalía informaron que van a investigar hace cuánto no hay luz en el lugar. Pero si confirmaron que en la zona no se veía nada y que la gente de Criminalística trabajó cuando Bomberos puso torres de luz. La calle es angosta y doble sentido, además la banquina no es muy ancha.