Trabajadores de DAMSU hicieron paro, les descontaron el día y el reclamo llegó a la Justicia

Los trabajadores no docentes de DAMSU, la obra social de los empleados de la UNSJ , están en pie de guerra con la Comisión Directiva porque se enteraron, al cobrar en septiembre, que les habían descontado los días de paro que realizaron el 12, 13 y 14 de agosto, en reclamo por el desfinanciamiento de Nación a las Universidades.

"Les han descontado el día de paro y les están condicionando el derecho a huelga", explicó Daniel Durán, secretario general de APUNSJ, a Tiempo de San Juan.

Durán calificó la medida del Consejo Directivo de DAMNSU como "ilegal" y aclaró que le parece "una locura".

"Es de público conocimiento que estamos en estado de lucha por el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Los trabajadores de DAMSU cobran exactamente igual que un trabajador no docente de cualquier área de la UNSJ y por eso se plegaron a las medidas de huelga que tienen como objetivo defender su salario", explicó Durán.

Sin embargo, el Consejo Directivo de DAMSU tiene otra visión sobre la situación y se reunió para sacar una resolusión que declara la esencialidad del servicio que prestan. "No tiene atribuciones para eso porque a eso lo declara una ley de Nación", afirmó el representante de APUNSJ.

Luego de la resolución emitida por DAMSU se le comunicó a sus empleados que se descontaría el día de huelga y desde el sindicato que los representa decidieron denunciar la situación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación regional San Juan.

"La denuncia está por la vulneración del artículo 51 y 53 de la Ley 23. 551, hemos denunciado una práctica desleal y ahora estamos esperando que nos convoquen", adelantó Durán.

"Con el presidente de DAMSU, Alfredo Russo, hemos tenido diálogo pero hace oídos sordos al reclamo. Ellos están en su posición. Me parece una barbaridad porque si los trabajadores universitarios no logramos recomponer nuestros salarios, el primer sistema que va a entrar en crisis es la obra social. Entonces que la propia Comisión Directiva boicotee las medidas es un contrasentido y es inédito, yo no conozco antecedentes de que esto haya pasado alguna vez", cerró.