Tiñe lanas con plantas sanjuaninas y cuenta los secretos: el paso a paso de su técnica

Variedad de colores.jpg

Y agrega: “Para poner en práctica la técnica, se puede usar especies de lo más cotidianas, como por ejemplo, la cáscara de cebolla. También sirven la corteza de algarrobo, de chañar, la jarilla, la pichana o el retortuño, que son todas autóctonas. La mayoría suelen estar incluso dentro de la Ciudad. Aunque para conseguir otras, como el palán palán, el albaricoque, la pichana o el jume, hay que irse un poco más lejos. Hay muchísimas plantas que se puede usar, lo ideal es ir haciendo pruebas de ensayo, aciertos y error, hasta que se van encontrando las que dan mejores resultados”.

En cuanto al modo de desarrollar la tarea, comentó que, “hay secretos, pero en los talleres cuento todo lo que sé, porque creo que lo importante es que esos conocimientos no se pierdan”.

A continuación, el paso a paso en imágenes del teñido de lanas con elementos naturales:

Proceso 2.jpg

1- “Lo habitual es extraer el tinte en agua caliente”, afirma Pablo. Para eso, el primer paso es hervir las cáscaras, hojas, resina, cortezas, raíces, o cualquiera de los elementos de la planta que se utilice en agua, para que el tinte pase al líquido. En este paso hay que tener en cuenta que, si se usa cortezas, se deben dejar en remojo un día antes de someterlas al hervor.

Proceso 4.jpg

2- Una vez que el agua tiene el color, el líquido se debe filtrar para que no queden impurezas.

Proceso 8.jpg

3- Cuando el agua está limpia, se coloca en la olla la lana o cualquier otro material a teñir y se pone a fuego nuevamente. El tiempo de cocción en este paso depende del tipo de tintes y de la intensidad que se quiera obtener. “Hay tintes que permiten que el material se saque después de 20 minutos, otros demandan hasta 50 minutos”, detalla Pablo.

Terminado.jpg

4- Luego, se procede dependiendo de los elementos utilizados. Hay algunos casos en los que, la lana se puede sacar y enjuagar. Y otros, en los que se debe dejar en el interior del agua hasta el día siguiente. Luego, se enjuaga para que desprenda todo el material sobrante y evitar que la prenda tejida destiña durante los lavados.

Proceso 5.jpg

* Tip útil: en la mayoría de los casos se suele usar algún fijador que ayuda a que la intensidad del color sea mayor y que no se vaya con la luz solar. Entre los elementos que se puede usar como mordientes están la sal gruesa, el vinagre, el jugo de limón, la sal o el alumbre, que no es tóxico, da más firmeza que otros y se puede conseguir en las ferreterías o a través de compras por Internet.

De la sociología a los tejidos

Pablo tiene 47 años y se especializó en las técnicas de teñido y tejido, casi por casualidad. “En realidad, no hace tantos años que me dedico a esto. Yo estudié Sociología y cuando me recibí empecé a trabajar. A través de esa tarea me contacté con las tejedoras tradicionales de la provincia y empecé a trabajar con ellas en el mejoramiento de la comercialización de sus productos y de los procesos, para lograr mayor calidad, tintes más duraderos, más sólidos, aspectos más técnicos, conseguir insumos más baratos. En un momento dejé de hacer mis trabajos de sociólogo y empecé a desarrollar mi tarea de tejedor, hilado y tintes”, cuenta Pablo.

Talleres de tintes 2.jpg

Con el paso del tiempo, esa se transformó en su actividad principal. Él realiza todo el proceso de producción de tejidos con los que crea mantas, pies de cama, caminos de mesa, tapices y otro tipo de objetos decorativos. Así, desde hace casi 5 años vende sus productos y ofrece talleres de formación para que otros artesanos también puedan desarrollar la tarea.

“Doy clases de tejido al telar, de hilado y de los tintes. Mi intención es siempre compartir conocimiento e información. En mis talleres ofrezco siempre todos los secretos. Normalmente trabajo junto a otra tejedora, que es María Eugenia Alba, y nuestra intención es que las técnicas textiles tradicional puedan ser replicadas. Nadie es dueño del conocimiento”, relata Pablo.

En ese contexto, ofrecerá ahora su taller en el Museo Casa Natal de Sarmiento. La cita es este martes 14 de noviembre, de 15 a 18. La clase "Tintas naturales utilizados en los textiles de San Juan", es de carácter teórico-práctico y abordará el procedimiento básico de teñido de lana de oveja con elementos naturales.

Quienes quieran participar deben anotarse llenando el siguiente este formulario (hacer click aquí)