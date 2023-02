Tiene esclerosis múltiple y necesita con urgencia un medicamento que cuesta $7.000.000 

"PAMI me dice que la medicación no está aprobada por ANMAT, cosa que no es real porque está aprobada desde el 2019. Lo que pasa es que no está en el vademécum con PAMI, por eso no me la quieren entregar", explicó Arias. "PAMI me dice que la medicación no está aprobada por ANMAT, cosa que no es real porque está aprobada desde el 2019. Lo que pasa es que no está en el vademécum con PAMI, por eso no me la quieren entregar", explicó Arias.

Raúl fue diagnosticado de cáncer en 2013 y, seis años después, se le declaró la esclerosis múltiple, una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios. Si bien su tratamiento no puede curar la enfermedad, si puede aliviar sus síntomas y retrasar su avance.

"Acutalmente necesito ayuda para moverme, para bañarme. Y si sigo así voy a depender 100% de otra persona", relató Raúl.