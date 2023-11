Supercosturera sanjuanina: perdió los disfraces y cosió contrarreloj para no dejar a los niños sin fiesta

“Yo me dedico a esto hace 8 años. Cuando empecé vivía en Chimbas e hice mucha clientela desde allí. Pero hace tres años, con todo lo de la pandemia, decidí venir a vivir a Iglesia, para ganar en tranquilidad y estar cerca de la naturaleza. Sin embargo, mantuve a mis clientes, entonces les todo cada vez que me encargan para no poder eso”, comentó Vanesa, quien tiene tres hijos.

image.png

En medio de esa tarea estaba ayer martes cuando sucedió lo inesperado. “Viajé en colectivo con los disfraces para dos escuelas. Hice la entrega de los primeros y tomé un remís en la calle para hacer la segunda. Estaba muy apurada para no perder el único colectivo en el que puedo volver a Iglesia entonces, sólo vi que era de la remisera Taxi San Juan, pero no sé ni qué número de licencia ni qué auto era. Cuando me junté con mi clienta, controlamos la cantidad de disfraces y recién ahí me di cuenta de que me faltaba una bolsa que tenía 11 disfraces”, relató la costurera.

Desesperada, Vanesa emprendió el regreso a su casa a las 19 y en el camino hizo una publicación en las redes pidiendo que, si alguien había hallado la bolsa avisara. Sin embargo, no se quedó sólo con eso. “Llegué a mi casa y me puse a coser de nuevo. Cosí toda la noche y ya tengo el 85 por ciento de los trajes. Así que, voy a mandar esos en encomienda, voy a hacer los trajes que me faltan y mañana jueves voy a viajar a entregarlos. Yo no puedo dejar a esas mamás y sus niños sin los trajes, porque el acto es mañana. Así que, lo que me importa ahora es cumplir”, comentó pasado el mediodía de este miércoles.

Sin embargo, volvió a pedir la ayuda de todos. “Perdí unos $70.000 con esto que me pasó. Y, aunque voy a entregar todo, me sirve recuperar los trajes, porque puedo dejar algunos para alquiler y reutilizar el material de los otros”, solicitó Vanesa. Y recordó que su número es 264-4844082.