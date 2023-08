Su tío la atropelló hace 5 años, sobrevivió y ahora volvió a superar un momento muy complicado de salud

Tras 5 años de tranquilidad, la madre contó una nueva situación de riesgo que pasó su hija en los últimos días. “Se levantó a desayunar y de repente me dijo que no podía respirar. No reaccionaba bien y comencé a hacerle RCP, no reaccionaba bien fue cuando me desesperé”, expresó la joven en su red social.

La pequeña quedó mal tras lo que ocurrió y ahora tiene una estenosis de laringe. La pequeña pudo superar ese mal momento tras enviarla al hospital departamental. Finalmente agradeció a Dios.

Mirá el mensaje completo:

“Hoy nos tocó enfrentar otra prueba de Dios, la que casi te costó la vida hija. Hoy Aitana se levantó a desayunar y de repente me dijo q no podía respirar, pensé q se podría haber ahogado con algo pero no, le hice unos masajes de kinesio en los pulmones pensando que podría ser algo respiratorio, pero ella seguía sin mejorar de repente tenía mucha falta de aire y comencé a hacerle RCP, en el momento q ella no reaccionaba bien fue cuando me desespere y casi entro en una crisis de nervios, comencé a los gritos a pedir ayuda pero no había nadie cerca, tuve q tratar de tranquilizarme y manejar mientras controlaba a Aity hasta q llegamos al hospital y le tuvieron que colocar suero, oxígeno hacerle nebulización, colocarle dexametasona, adrenalina etc hasta que por fin comenzó a respirar bien, lamentablemente su estenosis de laringe siempre existirá. Nos llevamos un gran susto y gracias a dios supimos manejar la situación, pero la verdad es q mi mente trataba de ignorar lo que podría pasar, es decir ya no estaba preparada para vivir un episodio así y pensé que todo lo malo ya había pasado, pero gracias a Dios Aitana ya está bien. Gracias mi Dios por no dejarnos solas, gracias por proteger a mi hija, te ruego q desinflames su laringe y esto no vuelva a ocurrir” (sic)

Mirá su publicación: