Aitana, la pequeña que fue atropellada en 2018, volvió a ser operada: “Mi hija es una guerrera”

“Es una guerrera con todas las letras. Ella nunca paró de luchar y eso fue lo que me ayudó a mí a no parar nunca”, dijo emocionada a este diario Malena Mercado (20) sobre su hija Aitana, la pequeña de 3 años que fue intervenida de una traqueotomía en el Hospital Garrahan. Intervenciones que salieron bien, porque ahora Aitana volverá a respirar por su cuenta, y sin ayuda médica, por la nariz.

El último marzo a Aitana le pusieron una prótesis en la laringe, un tubo Montgomery para que pueda respirar. Los meses pasaron y nunca se lo sacaron, pero en agosto último la vomitó. Por esta situación, tuvo que salir de urgencia en un avión sanitario al Garrahan. Centro de salud donde le dijeron que la tenían que operar. “Tres veces la operaron, es un procedimiento de varias intervenciones”, explicó su mamá. En la primera operación su salud se complicó, no podía respirar. En la segunda, la operaron en la tráquea y quedó mucho mejor. Y este miércoles, se la operó por última vez; “salió mejor de lo que todos nos esperábamos, ahora Aitana podrá respirar por si sola por la nariz”, expresó feliz Malena.

Aitana antes de ser operada por tercera vez.

La beba seguirá con un tratamiento médico en los próximos días, pero ahora su mamá se está encargando de las estimulaciones. “Estoy haciendo que sople un encendedor, también practicamos con un burbujero. También está empezando a comer carne, antes no podía tragar”.

Las dos están solas en el Hotel Wilson de Capital Federal. “Aquí no estamos en contacto con nadie. Solo salimos a comprar con mi hija y vamos súper tapadas. Nos ven súper raro, aquí (por Buenos Aires) la gente está muy adaptada, saben que, si no se contagian hoy, se contagiarán mañana”, expresó Malena.

Malena también dejó en claro que no tiene apuro en viajar a la provincia, “yo viajaré cuando mi hija este bien. Cuando los doctores me digan, ‘mamá todo está bien’, me iré”.