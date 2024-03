Sincronicidad, la terapia holística creada por un sanjuanino que promueve el equilibrio del ser

DSC04828.JPG Federico Valladares, creador de Sincronicidad

La idea, que simplemente era eso, se materializó cuando llegó a oídos de una persona que se mostró interesada, y le propuso a Federico llevarla a cabo en Barreal, con un grupo de unas 10 personas. “Teníamos toda la mañana, desde primera hora hasta el mediodía para hacerla. Era la primera vez y si bien tenía muchas cosas en mente, no había nada escrito asique, antes de irme, redacté una especie de guía para no olvidarme de nada. Esa primera experiencia fue única y fue mutando con el tiempo, siendo cada una auténtica”, recuerda Federico.

Fue brevemente previo a ese momento, a ese primer encuentro, en el que decidió bautizar a su proyecto con el nombre “Sincronicidad”. “Sincronicidad surge porque de repente me estaban sucediendo situaciones que iban teniendo sentido. Cuando decidí comprar la pileta para la parte de crioterapia, uno de los expertos que más sabe del tema llegó a dar un curso en Mendoza. Previamente, pude hacer cursos de reiki como si todo estuviera indicado para que así sucediera. Desde hace tiempo me venía formando, casi sin saberlo, para llegar a donde estaba llegando. Se daba todo con tanta sincronicidad, que elegí que ese fuera el nombre”, reflexiona el sanjuanino.

Pero, ¿qué es Sincronicidad?

Consiste en un encuentro donde la persona que acude acepta trabajar la mente, el cuerpo y el espíritu, fomentando la conexión interna, junto con el equilibrio energético para promover el bienestar integral.

“Esta experiencia busca no solo que las personas puedan superar obstáculos y desafíos, sino que también las inspire a descubrir su propio potencial, encontrando armonía en todas las disciplinas como el Método Wim Hof, el Reiki y la terapia de agua con hielo. Esta vivencia ofrece un camino hacia la autenticidad, la plenitud y la sincronización entre mente, cuerpo y espíritu”, señala.

El encuentro consta de tres momentos:

*Disciplina y compromiso: Al iniciar, tras unas breves palabras, se aprende y practica una trascendental técnica de respiración. El objetivo es oxigenar las células para fortalecer el sistema inmune y brindar claridad mental.

*Conexión a través del reiki: En una segunda etapa, Federico realiza una sesión de reiki que busca el equilibrio y armonizar las energías y las vibras de todos los presentes. A su vez, se comparten los beneficios del reiki para quien no esté interiorizado en el tema, como también puntualizar en la importancia de cuidar la energía vital del espíritu.

*Inmersión en agua con hielo – mindset: Consiste en la última etapa del encuentro, y sin duda, la que más llama la atención, ya que, como su nombre lo indica, la persona se sumerge en agua extremadamente helada. El desafío es poder sostener el control de la mente y del cuerpo en ese estado por al menos dos minutos, donde entra en juego todo lo que se trabajó con anterioridad, en pos de fortalecer la mente, aumentar la resistencia al estrés y potenciar el sistema inmunológico.

Si bien se establece un tiempo mínimo, hay un seguimiento de manera particular de parte de Federico con cada persona, debido a que no todos están acostumbrados al contacto con e agua fría, y es un momento donde el autoboicoteo y la mente pueden jugar una mala pasada si no se logra la concentración. Es por ese mismo motivo que se realiza todo un trabajo previo, donde la consciencia es fundamental.

Beneficios de Sincronicidad

A nivel mental, se logra reducir el estrés y la ansiedad, gracias a la respiración consciente y el reiki, debido a que ambos, combinados, calman la mente reduciendo los niveles de cortisol, conocida también como la hormona del estrés.

Además, se potencia el enfoque y la claridad mental. Ambas técnicas son conocidas de “alto impacto”, debido a que inciden de manera directa en la concentración, permitiendo un mayor enfoque a la hora de tomar decisiones tras el encuentro.

Federico explica que también permite un aumento de la resiliencia emocional, fortaleciendo la capacidad de la persona de enfrentarse a la incertidumbre, los miedos, controlando el interior para poder desenvolverse en el exterior de una manera más armónica, encontrando la capacidad de resolver sin entrar en conflicto.

A nivel físico, los beneficios pueden verse en el fortalecimiento del sistema inmunológico y fisiológico, aumentando la producción de glóbulos blancos, defensa indispensable del cuerpo.

Gracias a la exposición de las bajas temperaturas de manera controlada, se mejora la circulación sanguínea, potenciando la química natural del cuerpo.

Un detalle no menor es que también ayuda a disminuir la tensión muscula, promoviendo a una relajación completa del cuerpo, reduciendo así el estrés muscular y la sensación de rigidez, producto del trajín diario y de una falta de cuidado del cuerpo.

Federico señala que esos son solo algunos de los beneficios que produce la terapia, pero que cada experiencia es personal, y depende mucho también de lo que la persona crea, de lo que se quiera despedir, y de lo que esté buscando a la hora de lograr un equilibrio y potenciar el trabajo en conjunto entre cuerpo, mente y espíritu. Al fin y al cabo, somos las tres cosas desde que nacemos, aunque con el paso del tiempo descuidamos mas a una que a otra. Sincronicidad es la invitación a balancearse y enfrentar el día a día desde otra perspectiva.