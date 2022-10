Sí, quiero pero... ¿puedo?: cuánto cuesta casarse hoy en San Juan

Es que hacer una boda hoy en San Juan no es una cosa sencilla, mucho menos barata y, sobre todas las cosas, se ha convertido el algo que no se puede planear con demasiado tiempo de anticipación. La inflación complicó las cosas para los prestadores de servicios para eventos y hoy es muy difícil planear una boda con previsión.

"Hoy los servicios de catering no reservamos con más de un mes o dos de anticipación", aseguró a Tiempo de San Juan, Matías Sigalat, reconocido prestador de servicios de catering de la provincia.

Para empezar a pensar en un casamiento se tienen que tener en cuenta varios ítems. Cantidad de invitados, salón, comida, bebida, música y luces, fotos y, por supuesto, la vedette de la noche que siempre es el vestido de novia. Ni hablar de otras cosas que hoy son un lujo como una cabina fotográfica o la plataforma 360°. Esta última consiste en una base con un brazo giratorio que toma fotos en 360° de los invitados.

En este contexto, las bodas sanjuaninas son cada vez más chicas y el gran casamiento con todos los parientes lejanos invitados es casi una misión imposible. "Hoy los eventos son para unas 150 o 200 personas, muy de vez en cuando hay alguna pareja que contrata servicio para 300 porque los costos se han disparado", afirmó Sigalat.

Salón

salón le parc.webp

El salón es una de las primeras cosas en las que piensan los novios a la hora de decidir casarse. Tiempo de San Juan consultó con salones como Los Morillos o Le Parc, dos de los más conocidos de la provincia.

Hoy, el alquiler de un salón, sin ningún tipo de servicio extra cuesta entre 300 y 350 mil pesos. Esto es, solo el espacio físico, con unas cinco o seis personas de servicio pero nada más. El catering, las mesas y sillas vestidas, la música y las luces, se cobran aparte.

Catering y bebida

La comida termina siendo lo más costoso porque se cobra por persona y esta es la razón por la que los novios achican cada vez más su lista de invitados. Eso, sin mencionar que los servicios de catering ya no reservan con más de dos meses de anticipación. "Dependiendo del menú, cuesta entre 3.700 y 4 mil pesos por invitado", especificó Sigalat.

El valor va a variar si la cena es más o menos lujosa. Sin embargo, la mayoría de los servicios cobran eso por una recepción, plato principal y postre.

La bebida, que consiste en una barra canilla libre para los invitados, cuesta unos 3.200 pesos por persona. Una vez más, este ítem va a variar, por ejemplo, si la marca de los vinos que eligen los novios es más o menos costosa.

Algunos salones, como Los Morrillos, en Santa Lucía, ofrecen el casamiento completo. Música, luces, comida y bebida. En este caso, el valor por persona se va a unos 7 mil u 8 mil pesos. Todo va a depender de cuántas pantallas, fuegos artificiales o qué otros "lujitos" quieran sumar los novios.

Fotos y pre-boda

Tener un recuerdo de un día tan especial también es un presupuesto aparte para la feliz pareja. En los últimos años se puso de moda hacer un álbum pre-boda. Los novios eligen un lugar lindo de la provincia y van con el fotógrafo contratado para hacer una sesión especial que, generalmente, difunden en sus redes sociales unas semanas antes del gran día.

La mayoría de los fotógrafos sanjuaninos ofrecen el servicio completo: pre-boda y fotos la noche de la fiesta. El presupuesto de los fotógrafos consultados por este diario va desde los 80 mil a los 120 mil pesos.

Vestido de novia y traje

vestido de novia.jpg

"Lo más barato no cuesta menos de 50 mil pesos", reveló Nicolás Estrada, diseñador de alta costura de San Juan. Claramente estamos hablando de un vestido que no tiene diseño, sino que se puede comprar en una tienda cualquiera y no está hecho a medida.

"Hay de todo pero muchas chicas van y compran el vestido ya hecho de un pechero porque es lo más accesible", aseguró Estrada.

Un vestido hecho a medida para el evento especial, según Estrada, cuesta unos 200 mil pesos.

"Casi todas vienen con 7 u 8 meses de anticipación pero no me falta la que viene un mes antes", sostuvo.

El diseñador también reconoció que las novias sanjuaninas son más bien "clásicas" y que, si bien hay tendencias como las transparencias y escotes más pronunciados, "son pocas las que eligen ese tipo de diseños más jugados".

Los trajes hechos a medida cuestan unos 100 mil pesos si hablamos de saco y pantalón. En camisa, moño o corbata se nos pueden ir otros 250 mil pesos.

Algunos lujos para tu boda

Fuegos artificiales, plataformas 360°, robots luminosos, cabinas fotográficas y algunos DJ de moda son otros lujos que pocos pueden permitirse. De hecho, los DJ del momento están cobrando unos 40 mil pesos el evento y una plataforma 360°, lo último en fotografía para eventos, cuestan 30 mil pesos las dos horas.

plataforma 360.jpg La plataforma 360° se puso de moda en los últimos años pero su costo es elevado.

Hicimos la cuenta por vos y calculamos que un evento base para 150 invitados está entre 1.700.000 y los 2 millones de pesos. El "sí, quiero" es el primer paso pero el "sí, ¿puedo?" es la pregunta a la que nadie puede escaparle.