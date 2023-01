Seguridad Privada en San Juan: vigilantes en negro, empresas irregulares y fuertes controles para este año

En San Juan hay aproximadamente unos 4.000 trabajadores de la seguridad privada, pero lamentablemente no todos se encuentran debidamente registrados o trabajando en empresas habilitadas. Iniciando un nuevo año, el objetivo de la Cámara de Empresas de Seguridad local (CA.E.S) es realizar fuertes controles para evitar la competencia desleal.

Comentaron que en la provincia hay empresas que no están habilitadas, o cuentan con vigilantes en negro, ofreciendo un servicio hasta una tercera parte más barato de lo que cuesta realmente, según los valores establecidos por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación. “En este momento, como está la situación económica, el empresario contrata lo más barato, que suele no estar en regla, generando una competencia desleal”, afirmó Pacheco.

image.png Imagen ilustrativa

En San Juan se calcula que hay alrededor de 100 empresas que ofrecen el servicio de vigilancia, pero menos del 50% están habilitadas. Ruíz Morales señaló incluso que algunas de las que están habilitadas no cuentan con todas las regularizaciones.

A eso se suma la situación de los trabajadores informales, que terminan cobrando menos de lo que establece el convenio colectivo de trabajo. Un vigilante promedio por hora de servicio debe cobrar sobre los $2.200, pero algunos solo están recibiendo $500. A eso se suma la cantidad de horas trabajadas. “Hay lugares donde un vigilante hace un promedio de 300 horas por mes, sin descanso y con un sueldo que está por fuera de lo que dicta la norma”, remarcó Pacheco, asegurando que en promedio un trabajador debe tener 200 horas mensuales, más las horas extras.

image.png En 2022 la Subsecretaría de Trabajo recibió 15 denuncias de vigilantes por irregularidades

Algunos se animaron a denunciar a sus empleadores en la Subsecretaría de Trabajo. Durante el 2022 hubo 15 denuncias de vigiladores que no se encontraban trabajando bajo los parámetros legales, pero muchos no se animan, ya que corren riesgo de perder sus fuentes de trabajo. Es por este motivo que desde la Cámara que nuclea el rubro establecieron distintos objetivos para este año. No solo realizar fuertes controles en el sector, sino mantener un contacto estrecho con personal de la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Trabajo para evitar que estos episodios se repitan y jerarquizar la actividad, reconociendo al trabajador de la seguridad privada.

“Estamos convencidos que este año se va a trabajar fuertemente con los controles, tenemos convenios con la Secretaría de Seguridad y Orden Público, trabajando codo a codo con la gente de la Subsecretaria de Trabajo para ir bajando los índices de irregularidad”, finalizaron desde la Cámara.