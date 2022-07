Segmentación de tarifas: ANSES San Juan extiende la inscripción con turno presencial

anses4.jpg ANSES anunció que pagará $18.000 a algunos beneficiarios

Sobre la extensión de la inscripción de manera virtual, Romero prefirió ser cauto ya que no se ha comunicado nada de manera oficial. Si afirmó que el 31 de julio es la fecha límite para la inscripción en el RASE, donde desde Nación se hará un corte para conocer en detalle la cantidad de usuarios registrados, el detalle de quienes mantienen los subsidios y quienes no, como así también los lugares donde no hubo tanta cantidad de inscripciones.

El funcionario de ANSES no descartó que, en base a los resultados que arroje el primer corte, se disponga realizar operativos territoriales que permitan llegar a la totalidad de los ciudadanos para que no pierdan el beneficio en caso de cumplir con los requisitos.

Quienes realicen la inscripción Registro de Acceso a los Subsidios de Energía de manera presencial deberán sacar turno previo de manera virtual a través de la página web del organismo o llamando al 130 de 8 a 20 horas. Además deberán asistir con:

*Última boleta del servicio de gas o electricidad o la siguiente información: número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

*El último ejemplar de tu DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento.

*El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

*Ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

*Dirección de correo electrónico.

*Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tener a mano el número de registro.