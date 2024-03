Se rebeló ante su familia de abogados, dejó la universidad y hoy brilla en "Fuerza Bruta"

"Al principio fue todo un tema, porque yo estudiaba Psicología y era otro estilo de vida. Cuando elijo actuación y voy a darme de baja en la facultad, los profesores me decían que por qué me iba, que tenía todo aprobado y tenía todo promocionado, que estaba con un pie en tercero. Pero no me iban a convencer de seguir. Si bien me encantaba la carrera, me encantaría terminarla en algún momento, porque va de la mano también con el teatro y es una gran herramienta, sentía que tenía que hacer teatro en ese momento. Fue un punto de inflexión muy grande", confesó el protagonista.

No fue una decisión nada fácil de tomar. Con una familia de abogados y a mitad de una carrera universitaria, sentía que se trataba de una decisión que podía marcar su vida. Y así lo fue: "Fue chocante para mis padres decirles de la nada que dejaba la facultad para estudiar teatro. Pero me súper apoyaron, aunque sí tenían miedo al principió por cómo me podía desenvolver. Además porque se trata de una profesión difícil, sobre todo a la hora de encontrar trabajo y tener estabilidad económica. Los entendí como padre, entendí su preocupación".

Qué bien que me animé a seguir lo que sentía, a hacerle caso a mi intuición; eso me hace feliz Qué bien que me animé a seguir lo que sentía, a hacerle caso a mi intuición; eso me hace feliz

Después de rebelarse frente a su entorno, Matías empezó su camino arriba de los escenarios sanjuaninos. En 2022 realizó distintos seminarios con importantes referentes del mundillo teatral que llegaban cada tanto a San Juan y también comenzó a formarse de la mano de Ariel Sampaolesi. En 2022 llegó su gran desafío actoral, cuando fue protagonista del espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol 2023, "Conectados". También estuvo en "Y que todo arda", una obra que se presentó en la sala principal del Teatro del Bicentenario. "Tuve mucho roce con actores importantes de la provincia en poco tiempo. Pero queda mucho por desarrollar y aprender".

Hoy, diez meses de aquella jugada "intervención" en redes y de llamar la atención de los productores, el joven sanjuanino se encuentra de gira por Europa con el gigante teatral argentino, Fuerza Bruta. Hace una semana se instaló en Barcelona y después de tres días intensos de ensayos, el último martes tuvo su esperado debut en La Cúpula de las Arenas, un espacio multifuncional ubicado en la planta 4 del Centro Comercial Arenas de Barcelona. "Fue hermoso el debut. Estuve con calma, tranquilo. La familia, amigos y gente de la comunidad artística acompañó a la distancia. Fue muy lindo recibir el apoyo de todos ellos. Además el show fue una locura, la energía es impresionante. Hice varias cosas pero nunca algo tan fuerte como esto. Fueron tres funciones, todas agotadas. La verdad es que estoy muy contento porque la gente acompañó y ahora la idea es quedarnos un mes más", expresó Matías.

Es difícil describir a Fuerza Bruta, pero creo que es una dimensión paralela a todo lo que está pasando tanto como intérprete como espectador; es una bomba de energía, potencia y mucha sensibilidad; es toda una experiencia. Es difícil describir a Fuerza Bruta, pero creo que es una dimensión paralela a todo lo que está pasando tanto como intérprete como espectador; es una bomba de energía, potencia y mucha sensibilidad; es toda una experiencia.