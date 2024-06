Sanjuanino de exportación: el fotógrafo y artista que recorre el mundo para mostrar sus trabajos

Curiosamente, “Peli” nació el 10 de junio de 1975, a las 10.10 de la mañana en la habitación 10 de un hospital de Buenos Aires (el parto requería una atención especial). A los cuatro días ya estaba en la provincia de San Juan. Desde muy niño aprendió a revelar y positivar en un laboratorio y, sin querer, terminó exponiendo, muy joven, en numerosos museos de Argentina y Uruguay.

Una de las pinturas de Orlando Javier Pelichotti que recorre ciudades y países.jpg Una de las pinturas de Orlando Javier Pelichotti que recorre ciudades y países

Se radicó en Mendoza en 1994 y enseguida ingresó a trabajar en Los Andes Diario, tarea que prolongó por casi 30 años. “Sin embargo, las raíces son sanjuaninas. Sigo votando en mi provincia, en la misma escuela donde estudié, Bartolomé del Bono, a la vuelta de mi casa natal, donde todavía conservo los mismos vecinos.

“Mi primera muestra fue en una galería arte en Córdoba Capital, a finales de 1993 y fueron 20 fotografías monocromáticas de las distintas regiones de Argentina. Luego expuse en más de 30 museos y galerías, hasta que en 1996 abrí la temporada del Museo de Arte Moderno de Mendoza y después en varias ciudades de América”, repasa.

“Mucho viaje, algo que amo y disfruto. Trato de que las muestras sean participativas y colectivas para que la propia comunidad sea parte de esa obra. Así, una idea que nace en San Juan se desarrolla en Argentina y termina intervenida en Madrid o Caracas... Y en esa evolución es cuando veo que mi obra se concluye”, resalta.

Orlando relata que suele “jugar” con su cámara en medio de la naturaleza para después interpretarla y mostrarla en algún proyecto de Land Art.

Las obras de Pelichotti, sanjuanino radicado en Mendoza, trascienden fronteras.jpg Las obras de Pelichotti, sanjuanino radicado en Mendoza, trascienden fronteras

“Aunque luego paso a otra función abruptamente, por ejemplo los domingos, ya en una cancha, la inmediatez es fundamental. La tarea de comunicador y periodista requiere otros tiempos”, compara.

“Pensaba la semana pasada, mientras caminaba en la nieve, el privilegio de esta profesión, que muchas veces logra compartir un sentimiento que produce la imagen. La imagen, como suele decirse, a veces vale más que mil palabras”, opina.

Por estas horas, Orlando se prepara para viajar a la provincia de Río Negro al menos tres veces en un mes, ya que resultó seleccionado para exponer en el Museo de Bellas Artes de esa provincia.

“Llevaré una serie de obras de técnicas mixtas, en formato grande referidas a las mujeres trabajadoras”, indicó, para agregar que dictará talleres y conferencias en distintas universidades e instituciones educativas.

También participará de la Bienal de Río Negro, que se desarrollará en la ciudad de Valcheta, y realizará una gran suelta de cientos de obras en pequeños formatos durante los días que dura ese evento. También fue convocado para elaborar un mural en la vía pública. En esa misma provincia restaurará un mural situado en Las Grutas.

Las manos de Angel, así se denomina esta obra de Pelichotti.jpg Las manos de Ángel, así se denomina esta obra de Pelichotti

“Entre tantos proyectos, también estaré en Buenos Aires, en ocasión de una muestra y luego me espera Caracas y para noviembre viajo a la XV Bienal de La Habana, en mi amada Cuba”, anticipa.

Cuba es, precisamente, uno de sus lugares favoritos en el mundo. “Tengo muchas amistades y muchas muestras realizadas. Mucho camino recorrido en Cuba y Venezuela, aunque también en otros países como Francia. Sin embargo, amistades y alumnos me quedan de Cuba y Venezuela, algo increíble”, señala.

“América la recorrí casi toda. No podría contar todos los países visitados, pero seguramente son más de 30. Doy clases, hago muestras, pinto murales. No recorro demasiado los lugares pero sí conozco mucha gente y hago lazos inquebrantables. Tomo mate con franceses, hablamos. Lo mismo me sucede en Roma, pero creo que no haría fila para visitar el Coliseo”, advierte.

Orlando, que es casado y tiene dos hijos (Larisa, de 24 años, y Vinicio, de 18) incorporó a su trabajo la pintura y siempre con el concepto de la naturaleza. “Amo la naturaleza y, de hecho, mis obras contienen elementos y pigmentos de ese entorno”, agrega.

Otra obra que será presentada próximamente en Río Negro.jpg Otra obra que será presentada próximamente en Río Negro

El amor por sus orígenes

“San Juan es mi lugar preferido en el mundo, allí encuentro mis aromas, esa cultura andina que es maravillosa, además de amistades y los recuerdos hermosos de mi propia infancia. Si bien siento un afecto especial por todos los lugares recorridos, nada como un mate con semitas en alguna montaña sanjuanina. Nunca me fui del todo de San Juan y siempre que voy me traigo algo. Jugué al hockey, tengo amigos periodistas y fotógrafos, compañeros de la escuela y una gran familia”, detalla.

Entre los países donde llevó su arte figuran Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay, Perú, Japón, India, México, Costa Rica, Alemania, Suiza, España, Francia, Italia, Cuba, El Salvador, Canadá, Portugal, Islandia, Noruega, Rusia, Holanda y Grecia, entre otros.