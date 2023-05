Sanjuanina tiene tres enfermedades, ahora sufre glaucoma y puede quedarse ciega

El riesgo de perder la visión está en aumento porque padece otras enfermedades complicadas: diabetes, artrosis e hipertensión. Según dijo, los anteojos cuestan alrededor de 22.000 pesos y no tienen los fondos suficientes para hacer frente al gasto.

"Mi marido y yo estamos acostumbrados a trabajar, desde siempre. Pero ahora veo casi nada, no puedo trabajar, no salgo de mi casa si no es acompañada porque no veo. La gente a veces critica por lo que uno pide, pero esta vez a pesar de que mi marido trabaja, no nos alcanza para los lentes todavía. Y ayuda social no tengo", relató la mujer.

Carina dejó un número de teléfono para quienes contactarse y colaborar: 2644 39-5701.