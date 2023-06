San Juan sin vuelos por la rotura de la única autobomba

Así lo confirmó el jefe del aeropuerto sanjuanino, Marcelo Villán, a Tiempo de San Juan. Aparentemente, una de las válvulas de dicho vehículo terminó pinchada y por ende, la autobomba no puede ser utilizada hasta que sea reparada. La terminal aérea no puede funcionar si no cuenta con este servicio. Además, se trata del único que existe en la provincia.