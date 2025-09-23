San Juan tendrá un miércoles despejado y con temperaturas agradables

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles con buen tiempo en la ciudad de San Juan, con cielo mayormente despejado durante la madrugada, mañana y tarde, y algunas nubes hacia la noche.

La temperatura mínima se espera en 8°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 25°C por la tarde, ofreciendo un día agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará del norte durante la mayor parte de la jornada a velocidades de entre 13 y 22 km/h, cambiando al sur por la noche. La probabilidad de precipitaciones es nula durante todo el día, según informó el SMN.

Los sanjuaninos podrán disfrutar de un miércoles soleado con buena visibilidad, mientras que la humedad se mantendrá baja, en torno al 33%, y la presión atmosférica en 952,1 hPa.