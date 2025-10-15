miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Noche inolvidable

San Juan coronó a sus nuevas soberanas de las Personas Mayores

Silvia Maldonado, de Capital, fue elegida Reina Provincial de las Personas Mayores, mientras que Ramona de la Cruz Solar, de Iglesia, se consagró Virreina. La elección se vivió como una verdadera fiesta con música, color y entusiasmo de todas las hinchadas departamentales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.15
WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.16 (2)
WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.16 (1)
WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.16
WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.15 (1)

San Juan vivió una jornada colmada de emoción, alegría y orgullo durante la elección de las nuevas soberanas de las Personas Mayores, un evento que reunió a delegaciones de todos los departamentos en una verdadera fiesta popular.

Lee además
Una por una, las 19 candidatas sanjuaninas a Reina del Adulto Mayor.
Galería

Conocé a cada una de las candidatas sanjuaninas a Reina de las Personas Mayores
Cómo será este año la elección de la Reina de las Personas Mayores en San Juan.
Gran Festejo

La elección de la Reina de las Personas Mayores 2025 se vivirá en el Aldo Cantoni con música en vivo

Con música, bailes y una multitud de hinchas alentando desde las tribunas, el cierre del encuentro estuvo encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, junto a los ministros Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (Gobierno), el secretario de Promoción Social Ramiro Pavone, el director de Políticas para el Adulto Mayor Roberto Ochoa, y los intendentes Susana Laciar (Capital) y Jorge Espejo (Iglesia).

WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.16

Entre aplausos y pañuelos al aire, el jurado coronó a Silvia Mónica Maldonado, de 64 años, mamá de dos hijos y representante de Capital, como Reina Provincial de las Personas Mayores. La emoción se hizo sentir cuando recibió la corona y agradeció entre lágrimas el cariño del público.

La Virreina resultó ser Ramona de la Cruz Solar, oriunda de Iglesia, de 84 años, madre de 13 hijos, abuela de 34 nietos y bisabuela de 25 bisnietos, quien fue ovacionada por todos los presentes al subir al escenario.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.16 (2)

El evento, organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano junto al Gobierno de San Juan, se consolidó como una de las celebraciones más esperadas del año para reconocer y valorar la vitalidad, experiencia y participación de las personas mayores en la vida comunitaria.

Temas
Seguí leyendo

En videos, la IA volvió a recrear el San Juan de los '80

Ofrecen $1.000.000 de recompensa por perrita salchicha perdida en Santa Lucía

Retomaron la entrega de netbooks en San Juan, con una importante convocatoria

Tras el polémico video que simula el secuestro de una mujer, el boliche sanjuanino rompió el silencio

Tras la llegada de la primavera, cuáles son las pestes que más afectan la salud de los sanjuaninos

La Expo Mamá es un éxito: 300 emprendedores, dos días para buscar el regalo ideal y precios amigables al bolsillo

Alerta amarilla por viento Sur para San Juan: para cuándo y a qué zona afectaría

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El viento Sur volverá a ser protagonista este jueves según el alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Sur para San Juan: para cuándo y a qué zona afectaría

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

Por Elizabeth Pérez
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires