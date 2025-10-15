San Juan coronó a sus nuevas soberanas de las Personas Mayores

San Juan vivió una jornada colmada de emoción, alegría y orgullo durante la elección de las nuevas soberanas de las Personas Mayores, un evento que reunió a delegaciones de todos los departamentos en una verdadera fiesta popular.
Silvia Maldonado, de Capital, fue elegida Reina Provincial de las Personas Mayores, mientras que Ramona de la Cruz Solar, de Iglesia, se consagró Virreina. La elección se vivió como una verdadera fiesta con música, color y entusiasmo de todas las hinchadas departamentales.
Con música, bailes y una multitud de hinchas alentando desde las tribunas, el cierre del encuentro estuvo encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, junto a los ministros Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (Gobierno), el secretario de Promoción Social Ramiro Pavone, el director de Políticas para el Adulto Mayor Roberto Ochoa, y los intendentes Susana Laciar (Capital) y Jorge Espejo (Iglesia).
Entre aplausos y pañuelos al aire, el jurado coronó a Silvia Mónica Maldonado, de 64 años, mamá de dos hijos y representante de Capital, como Reina Provincial de las Personas Mayores. La emoción se hizo sentir cuando recibió la corona y agradeció entre lágrimas el cariño del público.
La Virreina resultó ser Ramona de la Cruz Solar, oriunda de Iglesia, de 84 años, madre de 13 hijos, abuela de 34 nietos y bisabuela de 25 bisnietos, quien fue ovacionada por todos los presentes al subir al escenario.
El evento, organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano junto al Gobierno de San Juan, se consolidó como una de las celebraciones más esperadas del año para reconocer y valorar la vitalidad, experiencia y participación de las personas mayores en la vida comunitaria.