San Juan coronó a sus nuevas soberanas de las Personas Mayores

San Juan vivió una jornada colmada de emoción, alegría y orgullo durante la elección de las nuevas soberanas de las Personas Mayores , un evento que reunió a delegaciones de todos los departamentos en una verdadera fiesta popular.

Gran Festejo La elección de la Reina de las Personas Mayores 2025 se vivirá en el Aldo Cantoni con música en vivo

Galería Conocé a cada una de las candidatas sanjuaninas a Reina de las Personas Mayores

Con música, bailes y una multitud de hinchas alentando desde las tribunas, el cierre del encuentro estuvo encabezado por el vicegobernador Fabián Martín , junto a los ministros Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (Gobierno), el secretario de Promoción Social Ramiro Pavone , el director de Políticas para el Adulto Mayor Roberto Ochoa , y los intendentes Susana Laciar (Capital) y Jorge Espejo (Iglesia).

WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.16

Entre aplausos y pañuelos al aire, el jurado coronó a Silvia Mónica Maldonado, de 64 años, mamá de dos hijos y representante de Capital, como Reina Provincial de las Personas Mayores. La emoción se hizo sentir cuando recibió la corona y agradeció entre lágrimas el cariño del público.

La Virreina resultó ser Ramona de la Cruz Solar, oriunda de Iglesia, de 84 años, madre de 13 hijos, abuela de 34 nietos y bisabuela de 25 bisnietos, quien fue ovacionada por todos los presentes al subir al escenario.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.42.16 (2)

El evento, organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano junto al Gobierno de San Juan, se consolidó como una de las celebraciones más esperadas del año para reconocer y valorar la vitalidad, experiencia y participación de las personas mayores en la vida comunitaria.