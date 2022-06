Resultado cantado en UPCN: Pepe Villa podrá permanecer hasta 42 años en el sillón

Villa legó a la elección tras una recuperación que él llamó “un milagro”, por complicaciones tras una operación de vesícula.

Ya en 2018 había sido el único candidato, consagrado con el 70% de los votos positivos para su lista, Azul y Blanca.

Villa acumuló gran poder en estas casi 4 décadas al frente de UPCN, convirtiéndose en uno de los dirigentes gremiales, y políticos, más importantes de la provincia. Con el gremio, que creció hasta ser el más numeroso en cantidad de afiliados en San Juan, llegó a tener un equipo de vóley de elite sudamericana.

Ese inmenso poder llevó también a desalentar a virtuales opositores a su conducción, y como en el 2018, compite sólo por obtener el mayor porcentaje posible de votos entre los 23.500 afiliados, sin que corra riesgo su mandato.

Su creciente poder se tradujo en un alto perfil que lo llevó a encontronazos con otros referentes gremiales de la provincia, como el titular de la UOCRA Eduardo Cabello, o el secretario general de Luz y Fuerza, Juan José Chica.

Con movimiento de “líbero”, el cabecilla del gremio de estatales se ha mostrado crítico muchas veces con decisiones oficiales, como la del decreto provincial de julio del 2021 que exigía a quienes arribaran a la provincia aislarse en hoteles locales durante un tiempo determinado, a efectos de impedir la propagación de la variante Delta del coronavirus en San Juan.

A Villa, que había viajado, le comprendieron las generales de la ley, y no le cayó nada bien. Enfurecido, desde, el hotel más lujoso de la provincia, reclamó: "Salí antes del decreto de aislamiento y me mandaron a encerrarme. Esto es lo peor".

"Es una barbaridad, encima me tengo que pagar yo el hotel. Es una inutilidad no tiene límites, la ignorancia no tiene secretos. Me encierran por una cepa que ni existe en la provincia", completó.

Pero no sólo fue objeto de su furia la disposición del gobierno provincial. El cabecilla de UPCN también cargó contra algunos municipios, como el de Valle Fértil. El intendente del departamento, Omar Ortiz, había obligado a los empleados municipales a vacunarse, y provocó la queja del sindicalista: "No se puede sancionar a nadie, es inconstitucional. Esto es una orden mundial de los gobiernos sociales demócratas. No se puede obligar a la gente a vacunarse", sentenció.