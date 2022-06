Elecciones en UPCN: Pepe Villa no compite contra nadie y se asegura 4 años más

Por ese motivo, los comicios no tienen ningún atractivo particular, excepto conocer qué cantidad de afiliados decide acercarse a la sede gremial a brindarle su voto de confianza pese a no tener ninguna competencia interna.

Villa viene de superar una difícil situación de salud, de la que ya está recuperado pero que le demandó pasar varias semanas hospitalizado, incluidas varias en las que debió permanecer en terapia intensiva afectado por una complicación de una operación de vesícula.

Hasta que hace un mes reapareció en la escena pública, luego de que su recuperación mereciera la consideración de un “milagro”.

En una entrevista que ofreció a la radio Antena Uno aseguró que está recuperado y allí mismo anunció que sería él y no ningún otro dirigente del gremio que lo acompaña, quien encabezará la lista de la agrupación Azul y Blanca. Que al cierre de listas, no encontró otra que se le pusiera enfrente, por lo tanto la continuidad de Villa está asegurada.

José Villa viene conduciendo el gremio desde el año 1984, es decir hace 38 años. En su última reelección, en 2018, alcanzó el 70% de los sufragios. Por ese motivo, no sólo es un referente en el gremio UPCN sino que tiene un fuerte ascendiente con el resto del sector gremial y político.

pepe.jpg

En UPCN, como indica la evidencia de esta elección, ya no hay dirigente que se anime a ponerse frente suyo. Fruto del crecimiento del gremio que ganó muchos afiliados en los últimos años hasta convertirse en el más numeroso de San Juan, como también por los éxitos deportivos del equipo de vóley que formó hace 15 años y que llegó a convertirse en el más ganador de la historia del deporte en el país.

Pero a nivel gremial en la provincia, mantiene una fuerte pulseada con otros gremios también relevantes y de fuerte impronta en el ambiente político. Como el diputado Eduardo Cabello, líder del fuerte gremio de la UOCRA, o Juan José Chica de Luz y Fuerza. Con quienes habitualmente se sacan chispas en la CGT local o en las 62 Organizaciones peronistas.

Más allá de eso, Pepe Villa se convirtió en un dirigente político de alto perfil, de opiniones fuertes que siempre generan revuelo. Dentro del peronismo, suele mantener opiniones críticas. La última vez que protagonizó un cruce fuerte con la administración nacional fue cuando realizó uno de sus habituales viajes al exterior, pero esta vez fue durante la pandemia, motivo por el cual fue obligado a permanecer en cuarentena en un hotel provincial y no duró en descargar su enojo.

"Me mandaron a encerrarme. Es una barbaridad, encima me tengo que pagar yo el hotel. Es una inutilidad que no tiene límites, la ignorancia no tiene secretos”, disparó en esa ocasión el cabecilla del gremio.

Este jueves 2 de junio volverá a presentarse como postulante a conducir UPCN. Hay 23.500 afiliados habilitados para votarlo, pero el resultado ya puede ser anunciado con un nuevo período de 4 años a cargo de la conducción. Si lo completa, habrá ocupado como mínimo los 42 años como secretario general.