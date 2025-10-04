Reportan cortes de luz en distintos departamentos de San Juan: qué dijo el EPRE sobre la falla

Pasadas las 21 de este sábado, numerosos usuarios sanjuaninos comenzaron a reportar cortes de luz en distintos puntos de la provincia, en medio del viento Zonda. Chimbas y Capital , las zonas más afectadas.

Ante las consultas de los vecinos, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un comunicado en el que explicó que “a las 21:10 aproximadamente, la Estación Transformadora CAVIC salió de servicio”, lo que afectó el suministro en varias zonas del Gran San Juan.

Según detallaron, la CAVIC alimenta también las estaciones transformadoras Pueyrredón y Santa Lucía, por lo que el inconveniente tuvo un impacto más amplio en la red eléctrica.

El organismo informó además que personal de Naturgy San Juan S.A. se encuentra trabajando para restituir el servicio y que se investigan las causas de la contingencia. “Se remitirá información adicional una vez que se cuente con la misma”, concluyeron desde el EPRE.

Hasta el momento, algunos barrios continuaban sin energía eléctrica, mientras los equipos técnicos trabajaban para normalizar la situación.