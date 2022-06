Repentina muerte de una joven tatuadora sanjuanina que era madre de cuatro hijas

"Tenía 4 hijas pequeñas que seguramente de ahora en más van a necesitar mucha ayuda. Tenía 28 años y se dedicaba a hacer tatuajes. Laburaba mucho para salir adelante con sus hijas. La verdad que era una hermosa persona, siempre ayudaba a otros aunque ella no tuviera nada", dijo una amiga, que prefirió reservar su identidad, a Canal 13 de San Juan.

Enseguida, comentó la realidad de los últimos meses de la tatuadora y joven mamá. "Pló estaba muy triste porque no conseguía un lugar para vivir con sus hijas. En ningún lugar la aceptaban con niños. Y me pasa a mí también y a muchos que no tenemos una vivienda digna, que trabajamos para pagar el alquiler y que encima nos presionan los dueños para sacarnos de dónde vivimos. Pló era una mamá muy luchadora como muchas mujeres.El estrés, el no saber sobrevivir el día a día, la falta de oportunidades se llevó una vida muy joven como la de Pló", señaló.

Durante las últimas horas, la hermana de la fallecida, Fátima Tamara Camargo Archilla, abrió una cuenta en MercadoPago para recaudar dinero para la inhumación.